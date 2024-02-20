20 февраля 2024

Суд Салехарда получил жалобу от матери Навального* на незаконные действия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд, идет судебное заседание
Людмила Навальная пожаловалась в суд Салехарда на действия властей Фото:

В городской суд Салехарда обратилась с жалобой Людмила Навальная с просьбой проверить законность действия властей в расследовании смерти ее сына Алексея Навального (включенного в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщили в горсуде окружной столицы.

«Жалоба от Людмилы Навальной поступила. Рассмотрение пройдет в марте», — сообщили корреспонденту агентства в суде Салехарда.

Там уточнили, что заседание назначено на 4 марта. Оно пройдет в закрытом режиме.

Навальный 16 февраля скончался в ИК-3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо после прогулки.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городской суд Салехарда обратилась с жалобой Людмила Навальная с просьбой проверить законность действия властей в расследовании смерти ее сына Алексея Навального (включенного в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщили в горсуде окружной столицы. «Жалоба от Людмилы Навальной поступила. Рассмотрение пройдет в марте», — сообщили корреспонденту агентства в суде Салехарда. Там уточнили, что заседание назначено на 4 марта. Оно пройдет в закрытом режиме. Навальный 16 февраля скончался в ИК-3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо после прогулки. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...