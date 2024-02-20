Суд Салехарда получил жалобу от матери Навального* на незаконные действия

21 февраля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Людмила Навальная пожаловалась в суд Салехарда на действия властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городской суд Салехарда обратилась с жалобой Людмила Навальная с просьбой проверить законность действия властей в расследовании смерти ее сына Алексея Навального (включенного в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщили в горсуде окружной столицы. «Жалоба от Людмилы Навальной поступила. Рассмотрение пройдет в марте», — сообщили корреспонденту агентства в суде Салехарда. Там уточнили, что заседание назначено на 4 марта. Оно пройдет в закрытом режиме.



Навальный 16 февраля скончался в ИК-3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо после прогулки. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

В городской суд Салехарда обратилась с жалобой Людмила Навальная с просьбой проверить законность действия властей в расследовании смерти ее сына Алексея Навального (включенного в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщили в горсуде окружной столицы. «Жалоба от Людмилы Навальной поступила. Рассмотрение пройдет в марте», — сообщили корреспонденту агентства в суде Салехарда. Там уточнили, что заседание назначено на 4 марта. Оно пройдет в закрытом режиме. Навальный 16 февраля скончался в ИК-3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо после прогулки. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.