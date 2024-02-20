Суд Салехарда получил жалобу от матери Навального* на незаконные действия

В городской суд Салехарда обратилась с жалобой Людмила Навальная с просьбой проверить законность действия властей в расследовании смерти ее сына Алексея Навального (включенного в список террористов и экстремистов). Об этом URA.RU сообщили в горсуде окружной столицы.
«Жалоба от Людмилы Навальной поступила. Рассмотрение пройдет в марте», — сообщили корреспонденту агентства в суде Салехарда.
Там уточнили, что заседание назначено на 4 марта. Оно пройдет в закрытом режиме.
Навальный 16 февраля скончался в ИК-3, известной как «Полярный волк», в поселке Харп. Ему стало плохо после прогулки.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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