ФСБ проверяет «Британский совет» в Херсонской области на шпионаж

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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, силовики, полиция, фсб россии
ФСБ занялась «Британским советом», который был пойман на шпионаже Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Британский совет», который развивает сотрудничество в области образования, занималась разведкой в Херсонской области. Об этом заявили в ФСБ России.

«Правительственная организация Великобритании „Британский совет“ занималась разведкой в Херсонской области через подконтрольные организации», — передает РИА Новости информацию от ФСБ. Официальная цель организации является лишь прикрытием для работы специальных служб, отметили в ведомстве.

Совет использовал беженцев с Украины, которые живут в Великобритании, для получения военной информации. Украинцы продавали ее, получая через связи в Херсонской области. На данный момент силовики проверяют деятельность «Британского совета».

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«Британский совет», который развивает сотрудничество в области образования, занималась разведкой в Херсонской области. Об этом заявили в ФСБ России. «Правительственная организация Великобритании „Британский совет“ занималась разведкой в Херсонской области через подконтрольные организации», — передает РИА Новости информацию от ФСБ. Официальная цель организации является лишь прикрытием для работы специальных служб, отметили в ведомстве. Совет использовал беженцев с Украины, которые живут в Великобритании, для получения военной информации. Украинцы продавали ее, получая через связи в Херсонской области. На данный момент силовики проверяют деятельность «Британского совета».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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