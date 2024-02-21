ФСБ проверяет «Британский совет» в Херсонской области на шпионаж

«Британский совет», который развивает сотрудничество в области образования, занималась разведкой в Херсонской области. Об этом заявили в ФСБ России.
«Правительственная организация Великобритании „Британский совет“ занималась разведкой в Херсонской области через подконтрольные организации», — передает РИА Новости информацию от ФСБ. Официальная цель организации является лишь прикрытием для работы специальных служб, отметили в ведомстве.
Совет использовал беженцев с Украины, которые живут в Великобритании, для получения военной информации. Украинцы продавали ее, получая через связи в Херсонской области. На данный момент силовики проверяют деятельность «Британского совета».
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