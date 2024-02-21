ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI Банка

21 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Центральный банк России сообщил, что QIWI Банк систематически нарушал законы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Об этом сообщили в Банке России. «ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка», — сказано в сообщении на сайте ЦБ . Отмечается, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также допускала легализацию (отмывание) доходов. В ЦБ уточнили, что банк не являлся значимым кредитором реального рынка, а также не снижал риски для своих клиентов. Этот случай стал первым за два года. В 2022 году были отозваны лицензии у двух кредитных организаций и одной небанковской.

Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Об этом сообщили в Банке России. «ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка», — сказано в сообщении на сайте ЦБ. Отмечается, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также допускала легализацию (отмывание) доходов. В ЦБ уточнили, что банк не являлся значимым кредитором реального рынка, а также не снижал риски для своих клиентов. Этот случай стал первым за два года. В 2022 году были отозваны лицензии у двух кредитных организаций и одной небанковской.