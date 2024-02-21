ЦБ РФ отозвал лицензию у QIWI Банка

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центральный банк России сообщил, что QIWI Банк систематически нарушал законы РФ Фото:

Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Об этом сообщили в Банке России.

«ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка», — сказано в сообщении на сайте ЦБ. Отмечается, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также допускала легализацию (отмывание) доходов. В ЦБ уточнили, что банк не являлся значимым кредитором реального рынка, а также не снижал риски для своих клиентов.

Этот случай стал первым за два года. В 2022 году были отозваны лицензии у двух кредитных организаций и одной небанковской.

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Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI Банка. Об этом сообщили в Банке России. «ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка», — сказано в сообщении на сайте ЦБ. Отмечается, что кредитная организация нарушала федеральные законы, а также допускала легализацию (отмывание) доходов. В ЦБ уточнили, что банк не являлся значимым кредитором реального рынка, а также не снижал риски для своих клиентов. Этот случай стал первым за два года. В 2022 году были отозваны лицензии у двух кредитных организаций и одной небанковской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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