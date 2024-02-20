20 февраля 2024

ФАС вынесла предупреждение банку «Синара» за размещение недостоверной информации

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити с бабушкой на берегу реки Исеть. Екатеринбург, синара банк
Предупреждение от ФАС банк «Синара» должен выполнить в течение 10 дней после его получения Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение екатеринбургскому банку «Синара». Причиной стала недостоверная информация о тарифах за обслуживание брокерского счета на сайте банка.

«На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте ФАС России.

По мнению службы, подобные действия мешают честной конкуренции среди банков. Поэтому ФАС обязала банк «Синара» проинформировать на своем сайте о стоимости обслуживания брокерского счета. Также клиенты, которые заключили договор, в период размещения недостоверной информации должны получить персональные уведомления о реальной стоимости тарифов за обслуживание счетов.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ не поступал.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение екатеринбургскому банку «Синара». Причиной стала недостоверная информация о тарифах за обслуживание брокерского счета на сайте банка. «На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте ФАС России. По мнению службы, подобные действия мешают честной конкуренции среди банков. Поэтому ФАС обязала банк «Синара» проинформировать на своем сайте о стоимости обслуживания брокерского счета. Также клиенты, которые заключили договор, в период размещения недостоверной информации должны получить персональные уведомления о реальной стоимости тарифов за обслуживание счетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ не поступал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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