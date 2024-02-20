ФАС вынесла предупреждение банку «Синара» за размещение недостоверной информации

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение екатеринбургскому банку «Синара». Причиной стала недостоверная информация о тарифах за обслуживание брокерского счета на сайте банка.
«На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте ФАС России.
По мнению службы, подобные действия мешают честной конкуренции среди банков. Поэтому ФАС обязала банк «Синара» проинформировать на своем сайте о стоимости обслуживания брокерского счета. Также клиенты, которые заключили договор, в период размещения недостоверной информации должны получить персональные уведомления о реальной стоимости тарифов за обслуживание счетов.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ не поступал.
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