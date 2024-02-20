ФАС вынесла предупреждение банку «Синара» за размещение недостоверной информации

21 февраля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Предупреждение от ФАС банк «Синара» должен выполнить в течение 10 дней после его получения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение екатеринбургскому банку «Синара». Причиной стала недостоверная информация о тарифах за обслуживание брокерского счета на сайте банка. «На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте ФАС России. По мнению службы, подобные действия мешают честной конкуренции среди банков. Поэтому ФАС обязала банк «Синара» проинформировать на своем сайте о стоимости обслуживания брокерского счета. Также клиенты, которые заключили договор, в период размещения недостоверной информации должны получить персональные уведомления о реальной стоимости тарифов за обслуживание счетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ не поступал.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение екатеринбургскому банку «Синара». Причиной стала недостоверная информация о тарифах за обслуживание брокерского счета на сайте банка. «На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3000 рублей», — говорится в сообщении на официальном сайте ФАС России. По мнению службы, подобные действия мешают честной конкуренции среди банков. Поэтому ФАС обязала банк «Синара» проинформировать на своем сайте о стоимости обслуживания брокерского счета. Также клиенты, которые заключили договор, в период размещения недостоверной информации должны получить персональные уведомления о реальной стоимости тарифов за обслуживание счетов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ не поступал.