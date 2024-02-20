За украденный браконьерами лес заплатить придется курганскому арендатору

Браконьеры, незаконно рубившие деревья, причинили ущерб Мишкинскому муниципальному округу Курганской области на сумму 167,7 тысячи рублей, а выплатить ее суд обязал ООО «Юргамышкий лесхоз», которое арендовало пострадавший лес. Об этом сообщила прокуратура Курганской области на сайте.
«Причинение государству имущественного ущерба стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения арендатором лесного участка обязанностей по обеспечению охраны арендованных лесных участков от лесонарушений», — указано на сайте ведомства о результатах прокурорской проверки.
Также ведомство сообщило, что незаконная рубка леса происходила в августе и октябре 2020 года в лесном массиве Мишкинского МО, который находился в аренде ООО «Юргамышский лесхоз». По данным прокуратуры, личности людей, рубивших лес, установить не удалось, а ущерб был оценен в 167,7 тысячи рублей. Прокуратура района направляла иск в суд о взыскании денег с ООО «Юргамышский лесхоз», а в январе Юргамышский районный суд уже обязал общество возместить ущерб.
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