Общество В Екатеринбурге снизился уровень подростковой преступности 21 февраля 2024 в 13:44 Размер текста - 17 + В 2023 году было зарегистрировано 320 подобных преступлений, совершенных подростками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За прошедший год в Екатеринбурге на 22,3% снизился уровень подростковой преступности. Согласно отчету (имеется в распоряжении URA.RU) по итогам работы городского УМВД за 2023-й, было зарегистрировано 320 подобных преступлений. «Большое значение уделялось профилактике преступлений, что позволило снизить в истекшем году уровень преступности отдельных категорий граждан, в том числе в подростковой среде снижение на 22,3%. [Было совершено] 320 [таких преступлений]», — следует из отчета ведомства. Всего полицейские провели 1144 рейдовых мероприятий, из них 780 — в ночное время. 1740 подростков было доставлено в отделы полиции (731 — ночью). Нарушили комендантский час — 539 человек, говорится в документе. За прошедший год в Екатеринбурге на 22,3% снизился уровень подростковой преступности. Согласно отчету (имеется в распоряжении URA.RU) по итогам работы городского УМВД за 2023-й, было зарегистрировано 320 подобных преступлений. «Большое значение уделялось профилактике преступлений, что позволило снизить в истекшем году уровень преступности отдельных категорий граждан, в том числе в подростковой среде снижение на 22,3%. [Было совершено] 320 [таких преступлений]», — следует из отчета ведомства. Всего полицейские провели 1144 рейдовых мероприятий, из них 780 — в ночное время. 1740 подростков было доставлено в отделы полиции (731 — ночью). Нарушили комендантский час — 539 человек, говорится в документе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям