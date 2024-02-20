20 февраля 2024

В Екатеринбурге снизился уровень подростковой преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, подростки, полиция, кофе
В 2023 году было зарегистрировано 320 подобных преступлений, совершенных подростками Фото:

За прошедший год в Екатеринбурге на 22,3% снизился уровень подростковой преступности. Согласно отчету (имеется в распоряжении URA.RU) по итогам работы городского УМВД за 2023-й, было зарегистрировано 320 подобных преступлений.

«Большое значение уделялось профилактике преступлений, что позволило снизить в истекшем году уровень преступности отдельных категорий граждан, в том числе в подростковой среде снижение на 22,3%. [Было совершено] 320 [таких преступлений]», — следует из отчета ведомства.

Всего полицейские провели 1144 рейдовых мероприятий, из них 780 — в ночное время. 1740 подростков было доставлено в отделы полиции (731 — ночью). Нарушили комендантский час — 539 человек, говорится в документе.

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За прошедший год в Екатеринбурге на 22,3% снизился уровень подростковой преступности. Согласно отчету (имеется в распоряжении URA.RU) по итогам работы городского УМВД за 2023-й, было зарегистрировано 320 подобных преступлений. «Большое значение уделялось профилактике преступлений, что позволило снизить в истекшем году уровень преступности отдельных категорий граждан, в том числе в подростковой среде снижение на 22,3%. [Было совершено] 320 [таких преступлений]», — следует из отчета ведомства. Всего полицейские провели 1144 рейдовых мероприятий, из них 780 — в ночное время. 1740 подростков было доставлено в отделы полиции (731 — ночью). Нарушили комендантский час — 539 человек, говорится в документе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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