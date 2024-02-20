Тюменские больницы временно изменят график работы из-за праздников. Инфографика

21 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

В предпраздничные дни время работы тюменских больниц будет сокращено на час Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта время работы больниц Тюменской области будет сокращено на час. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. Там добавили, что 23 февраля и 8 марта прием пациентов врачами поликлиник будет осуществляться с 9:00 до 12:00. «Оказание первичной медико-санитарной помощи детскому и взрослому населению в плановом порядке. 22 февраля и 7 марта работа в действующем режиме с сокращенной продолжительностью рабочего дня на час. Оказание неотложной медицинской помощи с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта — с 8:00 до 20:00 в отделениях и с 8:00 до 0:00 с выездом бригад на дом», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что прием пациентов врачами, работа перевязочных и процедурных кабинетов, 23, 25 февраля, а также 8, 10 марта, будет осуществляться с 9:00 до 12:00. 24 февраля и 9 марта — с 9:00 до 16:00. Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области: https://t.me/operativnyishtabtyumen Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области: https://t.me/operativnyishtabtyumen Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области: https://t.me/operativnyishtabtyumen

В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта время работы больниц Тюменской области будет сокращено на час. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. Там добавили, что 23 февраля и 8 марта прием пациентов врачами поликлиник будет осуществляться с 9:00 до 12:00. «Оказание первичной медико-санитарной помощи детскому и взрослому населению в плановом порядке. 22 февраля и 7 марта работа в действующем режиме с сокращенной продолжительностью рабочего дня на час. Оказание неотложной медицинской помощи с 22 по 25 февраля и с 7 по 10 марта — с 8:00 до 20:00 в отделениях и с 8:00 до 0:00 с выездом бригад на дом», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что прием пациентов врачами, работа перевязочных и процедурных кабинетов, 23, 25 февраля, а также 8, 10 марта, будет осуществляться с 9:00 до 12:00. 24 февраля и 9 марта — с 9:00 до 16:00.