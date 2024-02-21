В челябинском аэропорту задерживаются рейсы в Норильск и Сургут

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Рейс в Норильск задерживается на 18 часов Фото:

В Челябинске 21 февраля задерживаются рейсы в Норильск и Сургут и обратно. Такая информация содержится в онлайн-табло воздушной гавани.

«Рейс на Норильск должен был вылететь в 7:05 21 февраля. Расчетное время вылета — 1:30 22 февраля. Рейс Норильск — Челябинск должен был прилететь в порт назначения в 14:50 21 февраля, но теперь его прилет перенесен на 8:50 22 февраля», — следует из онлайн-табло.

Также задерживается вылет и прилет самолетов до Сургута. Борт в ХМАО должен был вылететь в 16:40, теперь его вылет запланирован на 21:25 21 февраля. Рейс из Сургута должен был прибыть в Челябинск в 15:20, сейчас расчетное время прилета — 20:35 21 февраля.

В ситуации с Норильском причина переноса времени вылета и прибытия рейсов — непогода. В этом городе идет метель, порывы ветра достигают 30 м/с. Что стало причиной отсрочки в случае с Сургутом, URA.RU выяснить пока не удалось. В пресс-службе челябинского аэропорта на звонок не ответили.

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В Челябинске 21 февраля задерживаются рейсы в Норильск и Сургут и обратно. Такая информация содержится в онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс на Норильск должен был вылететь в 7:05 21 февраля. Расчетное время вылета — 1:30 22 февраля. Рейс Норильск — Челябинск должен был прилететь в порт назначения в 14:50 21 февраля, но теперь его прилет перенесен на 8:50 22 февраля», — следует из онлайн-табло. Также задерживается вылет и прилет самолетов до Сургута. Борт в ХМАО должен был вылететь в 16:40, теперь его вылет запланирован на 21:25 21 февраля. Рейс из Сургута должен был прибыть в Челябинск в 15:20, сейчас расчетное время прилета — 20:35 21 февраля. В ситуации с Норильском причина переноса времени вылета и прибытия рейсов — непогода. В этом городе идет метель, порывы ветра достигают 30 м/с. Что стало причиной отсрочки в случае с Сургутом, URA.RU выяснить пока не удалось. В пресс-службе челябинского аэропорта на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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