В челябинском аэропорту задерживаются рейсы в Норильск и Сургут

21 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Рейс в Норильск задерживается на 18 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 21 февраля задерживаются рейсы в Норильск и Сургут и обратно. Такая информация содержится в онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс на Норильск должен был вылететь в 7:05 21 февраля. Расчетное время вылета — 1:30 22 февраля. Рейс Норильск — Челябинск должен был прилететь в порт назначения в 14:50 21 февраля, но теперь его прилет перенесен на 8:50 22 февраля», — следует из онлайн-табло. Также задерживается вылет и прилет самолетов до Сургута. Борт в ХМАО должен был вылететь в 16:40, теперь его вылет запланирован на 21:25 21 февраля. Рейс из Сургута должен был прибыть в Челябинск в 15:20, сейчас расчетное время прилета — 20:35 21 февраля. В ситуации с Норильском причина переноса времени вылета и прибытия рейсов — непогода. В этом городе идет метель, порывы ветра достигают 30 м/с. Что стало причиной отсрочки в случае с Сургутом, URA.RU выяснить пока не удалось. В пресс-службе челябинского аэропорта на звонок не ответили.

В Челябинске 21 февраля задерживаются рейсы в Норильск и Сургут и обратно. Такая информация содержится в онлайн-табло воздушной гавани. «Рейс на Норильск должен был вылететь в 7:05 21 февраля. Расчетное время вылета — 1:30 22 февраля. Рейс Норильск — Челябинск должен был прилететь в порт назначения в 14:50 21 февраля, но теперь его прилет перенесен на 8:50 22 февраля», — следует из онлайн-табло. Также задерживается вылет и прилет самолетов до Сургута. Борт в ХМАО должен был вылететь в 16:40, теперь его вылет запланирован на 21:25 21 февраля. Рейс из Сургута должен был прибыть в Челябинск в 15:20, сейчас расчетное время прилета — 20:35 21 февраля. В ситуации с Норильском причина переноса времени вылета и прибытия рейсов — непогода. В этом городе идет метель, порывы ветра достигают 30 м/с. Что стало причиной отсрочки в случае с Сургутом, URA.RU выяснить пока не удалось. В пресс-службе челябинского аэропорта на звонок не ответили.