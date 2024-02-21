Обвиняемые в убийстве свердловского боксера выступили с последним словом. Видео

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Обвиняемые в убийстве не признают вину (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в ночном клубе «Джой» убили боксера

Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, обвиняемые в убийстве свердловского боксера Александра Максимова, выступили с последним словом в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. Они не признают, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Поддерживаю своего защитника, вину по обвинению в умышленном убийстве не признаю. Все», — сказал Бабушкин. «Что касается выстрела в [друга боксера Владимира] Нечаева — этого не отрицаю. Готов за это понести наказание. По убийству, что я якобы помог Бабушкину в этом, тут не соглашусь. У меня не было времени договориться с ним об этом, как утверждает следствие. Это все произошло мгновенно», — добавил Мальцев.

Максимов был убит ночью 12 августа прошлого года. По версии следствия, это произошло после ссоры с Мальцевым и Бабушкиным. Второй вытащил пистолет и три раза выстрелил в спортсмена. Его напарник — Мальцев — выстрелил в Нечаева, который пытался помочь Максимову. Боксер умер на месте, его друг остался жив. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Олег Бабушкин и Сергей Мальцев, обвиняемые в убийстве свердловского боксера Александра Максимова, выступили с последним словом в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. Они не признают, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Поддерживаю своего защитника, вину по обвинению в умышленном убийстве не признаю. Все», — сказал Бабушкин. «Что касается выстрела в [друга боксера Владимира] Нечаева — этого не отрицаю. Готов за это понести наказание. По убийству, что я якобы помог Бабушкину в этом, тут не соглашусь. У меня не было времени договориться с ним об этом, как утверждает следствие. Это все произошло мгновенно», — добавил Мальцев. Максимов был убит ночью 12 августа прошлого года. По версии следствия, это произошло после ссоры с Мальцевым и Бабушкиным. Второй вытащил пистолет и три раза выстрелил в спортсмена. Его напарник — Мальцев — выстрелил в Нечаева, который пытался помочь Максимову. Боксер умер на месте, его друг остался жив. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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