Bloomberg: Россия поставила Украину на место на поле боя

Российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план. Об этом написало агентство Bloomberg.
«Россия вернула себе инициативу и оттеснила Зеленского на задний план», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после освобождения Авдеевки российскими силами настроения в Киеве стали мрачными.
Как пишут в статье, Зеленский сменил военное руководство на фоне споров о призыве новых солдат и стратегии ведения боевых действий. В то же время у его армии заканчиваются оружие и боеприпасы, а борьба на Западе задерживает поставки и помощь, подытожили там.
После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского.
Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась.
Российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план. Об этом написало агентство Bloomberg. «Россия вернула себе инициативу и оттеснила Зеленского на задний план», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после освобождения Авдеевки российскими силами настроения в Киеве стали мрачными. Как пишут в статье, Зеленский сменил военное руководство на фоне споров о призыве новых солдат и стратегии ведения боевых действий. В то же время у его армии заканчиваются оружие и боеприпасы, а борьба на Западе задерживает поставки и помощь, подытожили там. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась.