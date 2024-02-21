Bloomberg: Россия поставила Украину на место на поле боя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
ВС РФ взяли под контроль Авдеевку, в связи с чем настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план. Об этом написало агентство Bloomberg.

«Россия вернула себе инициативу и оттеснила Зеленского на задний план», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после освобождения Авдеевки российскими силами настроения в Киеве стали мрачными.

Как пишут в статье, Зеленский сменил военное руководство на фоне споров о призыве новых солдат и стратегии ведения боевых действий. В то же время у его армии заканчиваются оружие и боеприпасы, а борьба на Западе задерживает поставки и помощь, подытожили там.

После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план. Об этом написало агентство Bloomberg. «Россия вернула себе инициативу и оттеснила Зеленского на задний план», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после освобождения Авдеевки российскими силами настроения в Киеве стали мрачными. Как пишут в статье, Зеленский сменил военное руководство на фоне споров о призыве новых солдат и стратегии ведения боевых действий. В то же время у его армии заканчиваются оружие и боеприпасы, а борьба на Западе задерживает поставки и помощь, подытожили там. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...