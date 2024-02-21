Bloomberg: Россия поставила Украину на место на поле боя

21 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль Авдеевку, в связи с чем настроения в Киеве сейчас заметно ухудшились Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план. Об этом написало агентство Bloomberg. «Россия вернула себе инициативу и оттеснила Зеленского на задний план», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после освобождения Авдеевки российскими силами настроения в Киеве стали мрачными. Как пишут в статье, Зеленский сменил военное руководство на фоне споров о призыве новых солдат и стратегии ведения боевых действий. В то же время у его армии заканчиваются оружие и боеприпасы, а борьба на Западе задерживает поставки и помощь, подытожили там. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась.

Российские войска вернули инициативу на фронте, а также передвинули президента Украины Владимира Зеленского на задний план. Об этом написало агентство Bloomberg. «Россия вернула себе инициативу и оттеснила Зеленского на задний план», — говорится в материале издания. Там отмечают, что после освобождения Авдеевки российскими силами настроения в Киеве стали мрачными. Как пишут в статье, Зеленский сменил военное руководство на фоне споров о призыве новых солдат и стратегии ведения боевых действий. В то же время у его армии заканчиваются оружие и боеприпасы, а борьба на Западе задерживает поставки и помощь, подытожили там. После увольнения Валерия Залужного с поста главкома украинской армией в ВСУ начались масштабные кадровые перестановки. На должность главнокомандующего назначили экс-командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Авдеевка была освобождена 17 февраля. После этого началась зачистка города от остатков ВСУ, которая к 20 февраля практически завершилась.