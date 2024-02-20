Пермякам мест на кладбищах хватит только на год

Власти ищут новые площадки для организации захоронений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Администрация Перми проанализировала, что сейчас в городе есть 7 246 резервных мест на кладбищах. Об этом заявил на заседании комитета начальник управления дорог и благоустройства мэрии Дмитрий Мясоедов, передает корреспондент URA.RU. Учитывая, что в 2023 было 7278 захоронений, этого хватит на год. Но власти ищут новые участки.

«В 2023 году было 7278 захоронений. Резерв составляет 7246, из них 4300 — под традиционные, остальные — под урновые», — отметил Мясоедов.

Власти выявили два участка, которые потенциально могут быть пригодными под размещения кладбищ. Это 157 га на территории Верхнекурьинского лесничества (210 тысяч мест), и 48,7 га на территории Мотовилихинского лесничества (56 тысяч могил). Если проектно-изыскательские работы докажут, что на участках возможны захоронения, их выведут из зоны городских лесов. На эти цели потребуется 4 млн рублей, и в бюджете они пока не предусмотрены.

Потенциально новые места могут появиться на Верхнекурьинском, Закамском кладбищах и кладбище в микрорайоне Кислотные дачи. Но для их организации надо установить санитарные зоны заново. Также в 2024 году власти выделяют 6,4 млн рублей на подготовку 700 мест на Заозерском кладбище.

Проблема с дефицитом мест для захоронения образовалась в Перми два года назад после закрытия из-за переполненности Северного кладбища. Сейчас власти обсуждают строительство на нем модульного крематория.