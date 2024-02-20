20 февраля 2024

Мэрия Перми задумалась о строительстве крематория на Северном кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище Зайково. Курган, могилы, кладбище, кладбище зимой, зайково, зайковское кладбище
Крематорий могут разместить на Северном кладбище Фото:

Администрации Перми рассматривает возможность строительства крематория на Северном кладбище. Об этом заявил на заседании комитета гордумы начальник управления дорог и благоустройства города Дмитрий Мясоедов, сообщает корреспондент URA.RU.

«Рассматривается возможность строительства быстровозводимого крематория в районе кладбища Северное», — заявил Дмитрий Мясоедов. Он добавил, что расширения погоста для этого не требуется. Сейчас власти изучили опыт других регионов, а также смотрят проектные решения.

В апреле 2023 года стало известно, что власти Перми намерены достроить недостроенный пермский крематорий, расположенный на Восточном кладбище, до конца 2024 года. Стоимость работ оценивалась почти в полмиллиарда рублей. Однако спустя месяц стало известно, что контракт с фирмой-подрядчиком, ООО «Русразвитие», расторгнут.

Позднее глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что власти планируют завершить долгострой в рамках государственно-частного партнерства. Однако, по словам чиновника, для этого необходимо дождаться решения Госдумы РФ, которая рассмотрит законопроект и разрешит строить такие объекты в рамках концессии. Сейчас Верховный суд запрещает реализацию подобных проектов с привлечением концессионера, пояснил Соснин.

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Администрации Перми рассматривает возможность строительства крематория на Северном кладбище. Об этом заявил на заседании комитета гордумы начальник управления дорог и благоустройства города Дмитрий Мясоедов, сообщает корреспондент URA.RU. «Рассматривается возможность строительства быстровозводимого крематория в районе кладбища Северное», — заявил Дмитрий Мясоедов. Он добавил, что расширения погоста для этого не требуется. Сейчас власти изучили опыт других регионов, а также смотрят проектные решения. В апреле 2023 года стало известно, что власти Перми намерены достроить недостроенный пермский крематорий, расположенный на Восточном кладбище, до конца 2024 года. Стоимость работ оценивалась почти в полмиллиарда рублей. Однако спустя месяц стало известно, что контракт с фирмой-подрядчиком, ООО «Русразвитие», расторгнут. Позднее глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что власти планируют завершить долгострой в рамках государственно-частного партнерства. Однако, по словам чиновника, для этого необходимо дождаться решения Госдумы РФ, которая рассмотрит законопроект и разрешит строить такие объекты в рамках концессии. Сейчас Верховный суд запрещает реализацию подобных проектов с привлечением концессионера, пояснил Соснин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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