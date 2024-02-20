Матвиенко поблагодарила Артюхова и Ямкина за многолетний труд

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин получили награды из рук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Награждение прошло на заседании верхней палаты Российского парламента.
«Наградить благодарностью Совета Федерации губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова за многолетний, добросовестный труд и вклад в развитие Ямала. Наградить благодарностью председателя Законодательного собрания Сергея Ямкина», — отметила Валентина Матвиенко вклад политиков в развитие региона на заседании Совета Федерации, эфир которого транслируется на официальном сайте.
На заседании 21 февраля прошло завершение программы «Дней Ямала». Обсуждались достижения региона и ожидания ямальцев.
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