20 февраля 2024

Матвиенко поблагодарила Артюхова и Ямкина за многолетний труд

Артюхов и Ямкин получили награды Совета Федерации России
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов (на фото) и Сергей Ямкин получили благодарности Совета Федерации Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин получили награды из рук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Награждение прошло на заседании верхней палаты Российского парламента.

«Наградить благодарностью Совета Федерации губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова за многолетний, добросовестный труд и вклад в развитие Ямала. Наградить благодарностью председателя Законодательного собрания Сергея Ямкина», — отметила Валентина Матвиенко вклад политиков в развитие региона на заседании Совета Федерации, эфир которого транслируется на официальном сайте.

На заседании 21 февраля прошло завершение программы «Дней Ямала». Обсуждались достижения региона и ожидания ямальцев.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и спикер окружного Законодательного собрания Сергей Ямкин получили награды из рук председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Награждение прошло на заседании верхней палаты Российского парламента. «Наградить благодарностью Совета Федерации губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова за многолетний, добросовестный труд и вклад в развитие Ямала. Наградить благодарностью председателя Законодательного собрания Сергея Ямкина», — отметила Валентина Матвиенко вклад политиков в развитие региона на заседании Совета Федерации, эфир которого транслируется на официальном сайте. На заседании 21 февраля прошло завершение программы «Дней Ямала». Обсуждались достижения региона и ожидания ямальцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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