18 февраля 2024
17 февраля 2024

Артюхов расскажет сенаторам РФ о перспективах развития ЯНАО

В Совете Федерации РФ пройдут Дни Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов выступит в Совете Федерации РФ Фото:

В Совете Федерации РФ началось проведение «ямальских дней», на открытии которых выступят губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и представители органов власти округа. Глава расскажет сенаторам о социально-экономическом положении и перспективах развития региона, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дни региона пройдут с 19 по 21 февраля. В них примут участие Дмитрий Артюхов, председатель Законодательного собрания округа Сергей Ямкин и представители органов государственной власти ЯНАО. На повестке — текущее социально-экономическое положение дел в округе и перспективные направления дальнейшей работы.», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

В ходе работы Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с докладами выступят Артюхов, Ямкин, замгубернатора ЯНАО Александр Подорога и директор окружного департамента КМНС Ульяна Каленюк. Работа продолжится 20 февраля — будут обсуждаться вопросы экономики, развития продовольственного комплекса, науки, образования и культуры.

Завершающий день пройдет 21 февраля. О перспективах развития региона сенаторам расскажут Артюхов и Ямкин, после чего запланирован осмотр выставки с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. На экспозиции представлены ключевые достижения региона за последние пять лет.

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В Совете Федерации РФ началось проведение «ямальских дней», на открытии которых выступят губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и представители органов власти округа. Глава расскажет сенаторам о социально-экономическом положении и перспективах развития региона, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дни региона пройдут с 19 по 21 февраля. В них примут участие Дмитрий Артюхов, председатель Законодательного собрания округа Сергей Ямкин и представители органов государственной власти ЯНАО. На повестке — текущее социально-экономическое положение дел в округе и перспективные направления дальнейшей работы.», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. В ходе работы Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера с докладами выступят Артюхов, Ямкин, замгубернатора ЯНАО Александр Подорога и директор окружного департамента КМНС Ульяна Каленюк. Работа продолжится 20 февраля — будут обсуждаться вопросы экономики, развития продовольственного комплекса, науки, образования и культуры. Завершающий день пройдет 21 февраля. О перспективах развития региона сенаторам расскажут Артюхов и Ямкин, после чего запланирован осмотр выставки с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. На экспозиции представлены ключевые достижения региона за последние пять лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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