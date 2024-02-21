Utair получил предостережение от Ространснадзора за задержку рейса из ХМАО

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, utair, самолет, ютэйр
Ространснадзор обнаружил нарушения у авиакомпании Utair Фото:

МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу провело проверку в компании Utair из-за 27-часовой задержки рейса Нижневартовск — Тюмень (Рощино). Ведомство вынесло предостережение перевозчику.

«Авиакомпания Utair допустила задержку вылета рейса ЮТ-288 по маршруту Нижневартовск — Тюмень (Рощино) длительностью 27 часов 25 минут по причине технической неисправности воздушного судна. По результатам результатам контрольного (надзорного) мероприятия объявлено предостережение», — указано в документах Единого реестра проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ространснадзор отметил, что задержка рейса нарушает ряд федеральных правил перевозок. Ведомство потребовало обеспечить достаточное количество самолетов для выполнения суточного плана полетов. В случае неисправности воздушного судна и задержке более двух часов перевозчик обязан оперативно предоставить другой самолет или альтернативные способы перевозки пассажиров: собственными рейсами, самолетами других компаний или другим транспортом. По закону, компания должна устранить нарушения в течение 60 дней или предоставить в ведомство возражения.

Агентство URA.RU направило запрос в Utair. На момент публикации новости комментарий от авиакомпании не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) задержали вылет рейса до Тюмени авиакомпании Utair. В справочной службе югорского аэропорта сообщили, что полет перенесен из-за технической неисправности самолета.

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МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу провело проверку в компании Utair из-за 27-часовой задержки рейса Нижневартовск — Тюмень (Рощино). Ведомство вынесло предостережение перевозчику. «Авиакомпания Utair допустила задержку вылета рейса ЮТ-288 по маршруту Нижневартовск — Тюмень (Рощино) длительностью 27 часов 25 минут по причине технической неисправности воздушного судна. По результатам результатам контрольного (надзорного) мероприятия объявлено предостережение», — указано в документах Единого реестра проверок на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Ространснадзор отметил, что задержка рейса нарушает ряд федеральных правил перевозок. Ведомство потребовало обеспечить достаточное количество самолетов для выполнения суточного плана полетов. В случае неисправности воздушного судна и задержке более двух часов перевозчик обязан оперативно предоставить другой самолет или альтернативные способы перевозки пассажиров: собственными рейсами, самолетами других компаний или другим транспортом. По закону, компания должна устранить нарушения в течение 60 дней или предоставить в ведомство возражения. Агентство URA.RU направило запрос в Utair. На момент публикации новости комментарий от авиакомпании не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) задержали вылет рейса до Тюмени авиакомпании Utair. В справочной службе югорского аэропорта сообщили, что полет перенесен из-за технической неисправности самолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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