12 ноября 2023

В Нижневартовске из-за неисправности самолета задерживается рейс Utair до Тюмени. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ожидание, споттинг, атр-72, атр72
Вылет самолета задерживается более чем на девять часов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) днем 12 ноября задержали вылет рейса до Тюмени авиакомпании Utair. В справочной службе югорского аэропорта корреспонденту URA.RU сообщили, что полет перенесен из-за технической неисправности самолета.

«Рейс авиакомпании Utair UT288 из Нижневартовска в Тюмень задерживается. Причина — техническая неисправность воздушного судна», — сообщили в справочной службе аэропорта Нижневартовска.

Вылет должен был состояться 12 ноября в 15 часов 50 минут. Согласно данным онлайн-табло, рейс перенесен на три часа ночи 13 ноября. Общая задержка пока составляет более 12 часов.

Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается более чем на девять часов
Рейс из Нижневартовска в Тюмень задерживается более чем на девять часов

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В Нижневартовске (ХМАО) днем 12 ноября задержали вылет рейса до Тюмени авиакомпании Utair. В справочной службе югорского аэропорта корреспонденту URA.RU сообщили, что полет перенесен из-за технической неисправности самолета. «Рейс авиакомпании Utair UT288 из Нижневартовска в Тюмень задерживается. Причина — техническая неисправность воздушного судна», — сообщили в справочной службе аэропорта Нижневартовска. Вылет должен был состояться 12 ноября в 15 часов 50 минут. Согласно данным онлайн-табло, рейс перенесен на три часа ночи 13 ноября. Общая задержка пока составляет более 12 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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