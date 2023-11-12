Вылет самолета задерживается более чем на девять часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) днем 12 ноября задержали вылет рейса до Тюмени авиакомпании Utair. В справочной службе югорского аэропорта корреспонденту URA.RU сообщили, что полет перенесен из-за технической неисправности самолета.

«Рейс авиакомпании Utair UT288 из Нижневартовска в Тюмень задерживается. Причина — техническая неисправность воздушного судна», — сообщили в справочной службе аэропорта Нижневартовска.

Вылет должен был состояться 12 ноября в 15 часов 50 минут. Согласно данным онлайн-табло, рейс перенесен на три часа ночи 13 ноября. Общая задержка пока составляет более 12 часов.