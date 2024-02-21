Беларусь готова увеличить поставки техники и продуктов в Тюменскую область

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Делегация Тюменской области находится с рабочим визитом в Минске (Беларусь) Фото:

Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом со ссылкой на слова министра энергетики республики Виктора Каранкевича сообщает telegram-канал «Минэнерго Официальный».

«Беларусь готова наращивать поставки в Тюменскую область пассажирской, сельскохозяйственной, коммунальной техники. Расширять экспорт продовольственной продукции и товаров легпрома», — сообщает telegram-канал Минэнерго Официальный со ссылкой на слова Каранкевича.

Заявление было сделано им по итогам заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между представителями Беларуси и делегацией Тюменской области, которую возглавил замгубернатора Владимир Чейметов. Помимо прочего, стороны договорились об укреплении гуманитарных связей, развитии отношений в науке, образовании и спортивной сфере.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов также пригласил представителей белорусского холдинга «АМКОДОР» на XII агропромышленную выставку «Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука». Она пройдет в поселке Винзили Тюменского района в период с 21 по 22 марта.

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Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом со ссылкой на слова министра энергетики республики Виктора Каранкевича сообщает telegram-канал «Минэнерго Официальный». «Беларусь готова наращивать поставки в Тюменскую область пассажирской, сельскохозяйственной, коммунальной техники. Расширять экспорт продовольственной продукции и товаров легпрома», — сообщает telegram-канал Минэнерго Официальный со ссылкой на слова Каранкевича. Заявление было сделано им по итогам заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между представителями Беларуси и делегацией Тюменской области, которую возглавил замгубернатора Владимир Чейметов. Помимо прочего, стороны договорились об укреплении гуманитарных связей, развитии отношений в науке, образовании и спортивной сфере. Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов также пригласил представителей белорусского холдинга «АМКОДОР» на XII агропромышленную выставку «Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука». Она пройдет в поселке Винзили Тюменского района в период с 21 по 22 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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