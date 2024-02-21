Беларусь готова увеличить поставки техники и продуктов в Тюменскую область

Делегация Тюменской области находится с рабочим визитом в Минске (Беларусь) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Беларусь готова увеличить поставки продуктов и сельскохозяйственной техники в Тюменскую область. Об этом со ссылкой на слова министра энергетики республики Виктора Каранкевича сообщает telegram-канал «Минэнерго Официальный».

«Беларусь готова наращивать поставки в Тюменскую область пассажирской, сельскохозяйственной, коммунальной техники. Расширять экспорт продовольственной продукции и товаров легпрома», — сообщает telegram-канал Минэнерго Официальный со ссылкой на слова Каранкевича.

Заявление было сделано им по итогам заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между представителями Беларуси и делегацией Тюменской области, которую возглавил замгубернатора Владимир Чейметов. Помимо прочего, стороны договорились об укреплении гуманитарных связей, развитии отношений в науке, образовании и спортивной сфере.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов также пригласил представителей белорусского холдинга «АМКОДОР» на XII агропромышленную выставку «Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука». Она пройдет в поселке Винзили Тюменского района в период с 21 по 22 марта.