В Кусе вблизи ГЛК «Завьялиха» снять квартиру можно за 1,5 тысяч рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области минимальная стоимость посуточной аренды квартир вблизи горнолыжных курортов отмечена в Кусе, коттеджей — в городе Трехгорный. Именно там расположены популярные лыжные направления в регионе, сообщили URA.RU в «Авито Недвижимость».

«В городе Куса Челябинской области количество доступных для съема квартир за год увеличилось в два раза. При этом жилье в Кусе — это наиболее дешевый вариант размещения среди всех горнолыжных курортов в Челябинской области, 1 500 рублей за сутки», — сообщили в пресс-службе.

Второе место рейтинга разделили курорт Аджигардак в Аше и Завьялиха в городе Трехгорный. В среднем за сутки размещения в квартире там придется отдать 2 тысячи рублей. При этом самым дорогостоящим в плане проживания лыжным направлением в регионе является курорт Солнечная долина. Сутки аренды квартиры в этом сезоне там стоят 2,5 тысячи рублей.

Что касается коттеджей, дешевле всего снять дом вблизи горнолыжного курорта можно в городе Трехгорный — за 3,9 тысячи рублей. Арендовать коттедж за 5 тысяч в сутки предлагается в Аше и в Кусе вблизи горнолыжных курортов Аджигардак и Евразия. Самым дорогостоящим в плане проживания горнолыжным курортом по-прежнему остается «Солнечная долина», где за сутки аренды коттеджа придется отдать 7,5 тысяч рублей.

При этом на всех четырех горнолыжных курортах Челябинской области посуточная аренда загородного жилья стоит дороже квартиры. Самую значительную разницу можно наблюдать в городе Миасс, где расположены горнолыжные курорты «Солнечная долина» и «Райдер». Снять дом здесь стоит в среднем 7,5 тысяч рублей, а квартира обойдется в 2,5 тысячи рублей. Также в Миассе находится наибольшее количество загородных объектов для размещения.

Доступнее всего краткосрочная аренда квартир — в Кусе («Евразия») Фото: официальный сайт горнолыжного курорта «Евразия»

Дороже всего посуточно снять загородное жилье в Миассе вблизи ГЛК «Солнечная долина» и «Райдер» Фото: официальный сайт ГЛК «Солнечная долина»