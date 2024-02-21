Ямалец получил награду за сына, выполняющего задачи СВО. Фото

Отцу военнослужащего вручили медаль за воспитание детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награждение участников СВО. Тюмень , вручение медалей, награждение, сво
Терку Сэротэтто из Ямальского района получил медаль за воспитание сына Фото:

Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил медаль общественной организации «Отец солдата». Один из его шестерых детей выполняет воинский долг в зоне спецоперации, сообщил глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский.

«Ярсалинец Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания „Отец солдата“ за воспитание защитника Отечества, проявившего особое мужество в ходе специальной военной операции. Один из его сыновей в октябре 2022 года отправился защищать Родину», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале.

Терку Сэротэтто занимается традиционными промыслами, вместе с супругой воспитал шестерых детей, является хранителем культуры ненцев и исполнителем ненецких песен. Его сын выполняет службу в зоне СВО, осенью Минобороны РФ отметило его медалью «За разминирование».

Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания «Отец солдата»
Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания «Отец солдата»
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил медаль общественной организации «Отец солдата». Один из его шестерых детей выполняет воинский долг в зоне спецоперации, сообщил глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский. «Ярсалинец Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания „Отец солдата“ за воспитание защитника Отечества, проявившего особое мужество в ходе специальной военной операции. Один из его сыновей в октябре 2022 года отправился защищать Родину», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Терку Сэротэтто занимается традиционными промыслами, вместе с супругой воспитал шестерых детей, является хранителем культуры ненцев и исполнителем ненецких песен. Его сын выполняет службу в зоне СВО, осенью Минобороны РФ отметило его медалью «За разминирование».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...