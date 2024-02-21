Ямалец получил награду за сына, выполняющего задачи СВО. Фото

Отцу военнослужащего вручили медаль за воспитание детей

21 февраля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Терку Сэротэтто из Ямальского района получил медаль за воспитание сына Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил медаль общественной организации «Отец солдата». Один из его шестерых детей выполняет воинский долг в зоне спецоперации, сообщил глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский. «Ярсалинец Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания „Отец солдата“ за воспитание защитника Отечества, проявившего особое мужество в ходе специальной военной операции. Один из его сыновей в октябре 2022 года отправился защищать Родину», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Терку Сэротэтто занимается традиционными промыслами, вместе с супругой воспитал шестерых детей, является хранителем культуры ненцев и исполнителем ненецких песен. Его сын выполняет службу в зоне СВО, осенью Минобороны РФ отметило его медалью «За разминирование». Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания «Отец солдата» Фото: telegram-канал Андрея Кугаевского — https://t.me/an_kugaevskiy/2510

Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил медаль общественной организации «Отец солдата». Один из его шестерых детей выполняет воинский долг в зоне спецоперации, сообщил глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский. «Ярсалинец Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания „Отец солдата“ за воспитание защитника Отечества, проявившего особое мужество в ходе специальной военной операции. Один из его сыновей в октябре 2022 года отправился защищать Родину», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Терку Сэротэтто занимается традиционными промыслами, вместе с супругой воспитал шестерых детей, является хранителем культуры ненцев и исполнителем ненецких песен. Его сын выполняет службу в зоне СВО, осенью Минобороны РФ отметило его медалью «За разминирование».