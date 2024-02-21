Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил медаль общественной организации «Отец солдата». Один из его шестерых детей выполняет воинский долг в зоне спецоперации, сообщил глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский.
«Ярсалинец Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания „Отец солдата“ за воспитание защитника Отечества, проявившего особое мужество в ходе специальной военной операции. Один из его сыновей в октябре 2022 года отправился защищать Родину», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале.
Терку Сэротэтто занимается традиционными промыслами, вместе с супругой воспитал шестерых детей, является хранителем культуры ненцев и исполнителем ненецких песен. Его сын выполняет службу в зоне СВО, осенью Минобороны РФ отметило его медалью «За разминирование».
Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания «Отец солдата»
Фото: telegram-канал Андрея Кугаевского — https://t.me/an_kugaevskiy/2510
Житель Яр-Сале (ЯНАО) Терку Сэротэтто получил медаль общественной организации «Отец солдата». Один из его шестерых детей выполняет воинский долг в зоне спецоперации, сообщил глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский. «Ярсалинец Терку Сэротэтто удостоен медали общественного признания „Отец солдата“ за воспитание защитника Отечества, проявившего особое мужество в ходе специальной военной операции. Один из его сыновей в октябре 2022 года отправился защищать Родину», — написал Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Терку Сэротэтто занимается традиционными промыслами, вместе с супругой воспитал шестерых детей, является хранителем культуры ненцев и исполнителем ненецких песен. Его сын выполняет службу в зоне СВО, осенью Минобороны РФ отметило его медалью «За разминирование».