В Перми оштрафовали топ-менеджера «дочки» «Газпрома»

Главу филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» оштрафовали на 10 000 рублей

21 февраля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Решение о наложении штрафа принял мировой суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директора пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение принял мировой судья судебного участка Индустриального района краевой столицы после проверки прокуратуры. «Установлено, что пермским филиалом АО „Газпром газораспределение Пермь“ нарушались сроки рассмотрения обращений граждан (более 30 дней). При этом, вопрос о продлении сроков не решался, промежуточные ответы заявителям не направлялись. Директор указанной организации признан виновным и привлечен к штрафу в общей сумме 10 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурорская проверка проводилась по заявлениям граждан о нарушении требований законодательства при рассмотрении их обращений. После ревизии надзорное ведомство возбудило два дела об административном правонарушении. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Перми оштрафовала руководителя управления жилищных отношений городской мэрии. Причиной послужило неисполнение чиновницей должным образом обязанностей по закупке жилья для детей-сирот.

Директора пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение принял мировой судья судебного участка Индустриального района краевой столицы после проверки прокуратуры. «Установлено, что пермским филиалом АО „Газпром газораспределение Пермь“ нарушались сроки рассмотрения обращений граждан (более 30 дней). При этом, вопрос о продлении сроков не решался, промежуточные ответы заявителям не направлялись. Директор указанной организации признан виновным и привлечен к штрафу в общей сумме 10 тысяч рублей», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Прокурорская проверка проводилась по заявлениям граждан о нарушении требований законодательства при рассмотрении их обращений. После ревизии надзорное ведомство возбудило два дела об административном правонарушении. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Перми оштрафовала руководителя управления жилищных отношений городской мэрии. Причиной послужило неисполнение чиновницей должным образом обязанностей по закупке жилья для детей-сирот.