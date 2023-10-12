Прокуратура наказала чиновницу мэрии Перми из-за жилья для детей-сирот

Прокуратура Перми оштрафовала руководителя управления жилищных отношений городской мэрии. Поводом послужило неисполнение чиновницей должным образом обязанностей по закупке жилья для детей сирот.
«Муниципалитетом нарушены требования закона в части исполнения условия соглашений, заключенных с минстроем края, о предоставлении субвенций на строительство и покупку жилья для детей-сирот. МО „Город Пермь“ для лиц данной категории приобретено меньше жилья, чем предусмотрено условиями соглашения. Прокурором в отношении начальника управления жилищных отношений администрации Перми возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. По данным сайта мэрии Перми, руководителем управления жилищных отношений городской администрации является Наталья Афанасьева.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.