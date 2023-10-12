Прокуратура наказала чиновницу мэрии Перми из-за жилья для детей-сирот

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, прокурор, судебное заседание, судебное дело
К административной ответственности чиновницу привлекла прокуратура Фото:

Прокуратура Перми оштрафовала руководителя управления жилищных отношений городской мэрии. Поводом послужило неисполнение чиновницей должным образом обязанностей по закупке жилья для детей сирот.

«Муниципалитетом нарушены требования закона в части исполнения условия соглашений, заключенных с минстроем края, о предоставлении субвенций на строительство и покупку жилья для детей-сирот. МО „Город Пермь“ для лиц данной категории приобретено меньше жилья, чем предусмотрено условиями соглашения. Прокурором в отношении начальника управления жилищных отношений администрации Перми возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. По данным сайта мэрии Перми, руководителем управления жилищных отношений городской администрации является Наталья Афанасьева.

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Прокуратура Перми оштрафовала руководителя управления жилищных отношений городской мэрии. Поводом послужило неисполнение чиновницей должным образом обязанностей по закупке жилья для детей сирот. «Муниципалитетом нарушены требования закона в части исполнения условия соглашений, заключенных с минстроем края, о предоставлении субвенций на строительство и покупку жилья для детей-сирот. МО „Город Пермь“ для лиц данной категории приобретено меньше жилья, чем предусмотрено условиями соглашения. Прокурором в отношении начальника управления жилищных отношений администрации Перми возбуждено дело об административном правонарушении, назначен штраф», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. По данным сайта мэрии Перми, руководителем управления жилищных отношений городской администрации является Наталья Афанасьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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