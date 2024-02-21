Путь легендарного «уралмашевца» Сычева: убийства, бизнес, пенсия

Киллер из ОПС «Уралмаш» умер в Екатеринбурге после инсульта

21 февраля 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Дату и место прощания с Сычевым определят в ближайшее время Фото: Илья Московец © URA.RU В екатеринбургской горбольнице №40 21 февраля скончался бизнесмен и издатель Игорь Сычев, известный как один из участников ныне несуществующего ОПС «Уралмаш». Его биография — яркая и противоречивая: он отбыл большой срок за жестокие убийства главарей конкурирующей группировки, при этом некоторые знакомые называют его «светлым» и «порядочным» человеком. URA.RU по горячим следам вспоминает основные эпизоды из жизни Сычева, которого сейчас обсуждает вся политическая и медийная тусовка. «Девяностые» Согласно материалам уголовного дела, за которое Сычева впоследствии приговорили к 15 годам общего режима, 26 октября 1992 года он вместе с другими участниками «уралмашевской» группы жестоко убил лидера «центровых» Олега Вагина. Детали опубликованы в нашумевшей книге «Ловцы банд. Место встречи» Сергея Плахотина (экс-гендиректор «Коммерсантъ-Урала», политический вице-мэр). Сычев и сообщники обсуждали различные варианты, как избавиться от Вагина — взорвать в подъезде, расстрелять из автомата с крыши дома, пристрелить из снайперской винтовки, но по итогу выбрали другой: выбежали из грузового отсека машины ИЖ и произвели 110 выстрелов в Вагина и трех его охранников, а после скрылись на поджидавшей их «восьмерке». Другой яркий эпизод криминальной части биографии Сычева — расправа над другим участником «центровых» Николаем Широковым. За ним пришлось ехать в Будапешт (Венгрия). Киллеры купили три пистолета-пулемета с глушителями «Аграм-2000», четыре пистолета «Беретта» и «Вальтер» и патроны. 5 декабря 1993-го Сычев с напарниками вошел в дом Широкова, застрелил охранника и надел ему на голову пакет, так как трупы планировалось вывезти за город и скрыть. По такой же схеме убили и самого Широкова. Всего же группе, в которой состоял Сычев (его задержали в 1996-м), инкриминировалось около 30 убийств. И три теракта, среди которых — стрельба из гранатомета по зданиям свердловского правительства и УБОПа. «Нулевые» и колония В 2001 году суд приговорил Сычева к 15 годам лишения свободы — с учетом отбытого под стражей срока. СМИ рассказывали, что наказание он отбывал необычно. Сначала Сычева посадили в ИК-54 Новой Ляли, а уже в 2004-м за хорошее поведение перевели в колонию-поселение. В 2008 году сотрудники уголовного розыска задержали Сычева на выходе из нижнетагильского кафе. Разбирательство, которое тогда началось, якобы было долгим и трудным, но по итогу следователи пришли к выводу: осужденный оставил колонию-поселение самовольно. Бизнес Сычев, рассказал сегодня URA.RU его знакомый, «сидел правильно, старших товарищей не подводил», и поэтому после освобождения был допущен к бизнесу. Некоторый опыт в коммерции Сычев, кстати, уже имел — в 1990-е был гендиректором фирмы «Континенталь-Линк», занимавшейся распространением пейджинговой связи на Урале. В начале 2010-х Сычев взялся за базу «Урожай», конкурента скандально известной «четвертой» овощебазы, а потом и за «четвертую» овощебазу. В 2013 году стал владельцем ООО «Издательский дом 1905», которому, в частности, принадлежит компания «Техноторг» — издатель интернет-газеты «Вечерние ведомости». Также Сычев владел франшизой «Московский комсомолец-Урал», избавился от нее около двух лет назад. Пенсия В начале 2021 года Сычева отстранили от управления крупными активами — оставили ему СМИ и типографии. Последний раз Игорь Сычев фигурировал в новостных сводках в ноябре 2022 года, когда стал свидетелем по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева по делу о покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. Сычева пригласила защита Контеева как специалиста по заказным убийствам — чтобы он разбил доводы следователей. «Всемером убивать не ездят. Это свидетели, которые при случае все дружно покажут на исполнителя, а может, и на заказчика. Если человека начинают бить, то понятно, что убивать его не будут. Для убийства нужно 10—15—20 секунд: вышел из машины, убил, сел в машину и уехал. Можно выстрелить и не выходя из машины. Никакая помощь из соседнего двора не успеет добежать», — делился тогда опытом Сычев. Вообще, многих удивляло, как спокойно и фактурно он рассказывал о тех событиях, Сычева ценили как интересного собеседника. В январе 2024-го он попал в больницу с инсультом, причем удар случился на фоне сахарного диабета. Место и время прощания соратники Сычева назовут позднее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В екатеринбургской горбольнице №40 21 февраля скончался бизнесмен и издатель Игорь Сычев, известный как один из участников ныне несуществующего ОПС «Уралмаш». Его биография — яркая и противоречивая: он отбыл большой срок за жестокие убийства главарей конкурирующей группировки, при этом некоторые знакомые называют его «светлым» и «порядочным» человеком. URA.RU по горячим следам вспоминает основные эпизоды из жизни Сычева, которого сейчас обсуждает вся политическая и медийная тусовка. Согласно материалам уголовного дела, за которое Сычева впоследствии приговорили к 15 годам общего режима, 26 октября 1992 года он вместе с другими участниками «уралмашевской» группы жестоко убил лидера «центровых» Олега Вагина. Детали опубликованы в нашумевшей книге «Ловцы банд. Место встречи» Сергея Плахотина (экс-гендиректор «Коммерсантъ-Урала», политический вице-мэр). Сычев и сообщники обсуждали различные варианты, как избавиться от Вагина — взорвать в подъезде, расстрелять из автомата с крыши дома, пристрелить из снайперской винтовки, но по итогу выбрали другой: выбежали из грузового отсека машины ИЖ и произвели 110 выстрелов в Вагина и трех его охранников, а после скрылись на поджидавшей их «восьмерке». Другой яркий эпизод криминальной части биографии Сычева — расправа над другим участником «центровых» Николаем Широковым. За ним пришлось ехать в Будапешт (Венгрия). Киллеры купили три пистолета-пулемета с глушителями «Аграм-2000», четыре пистолета «Беретта» и «Вальтер» и патроны. 5 декабря 1993-го Сычев с напарниками вошел в дом Широкова, застрелил охранника и надел ему на голову пакет, так как трупы планировалось вывезти за город и скрыть. По такой же схеме убили и самого Широкова. Всего же группе, в которой состоял Сычев (его задержали в 1996-м), инкриминировалось около 30 убийств. И три теракта, среди которых — стрельба из гранатомета по зданиям свердловского правительства и УБОПа. В 2001 году суд приговорил Сычева к 15 годам лишения свободы — с учетом отбытого под стражей срока. СМИ рассказывали, что наказание он отбывал необычно. Сначала Сычева посадили в ИК-54 Новой Ляли, а уже в 2004-м за хорошее поведение перевели в колонию-поселение. В 2008 году сотрудники уголовного розыска задержали Сычева на выходе из нижнетагильского кафе. Разбирательство, которое тогда началось, якобы было долгим и трудным, но по итогу следователи пришли к выводу: осужденный оставил колонию-поселение самовольно. Сычев, рассказал сегодня URA.RU его знакомый, «сидел правильно, старших товарищей не подводил», и поэтому после освобождения был допущен к бизнесу. Некоторый опыт в коммерции Сычев, кстати, уже имел — в 1990-е был гендиректором фирмы «Континенталь-Линк», занимавшейся распространением пейджинговой связи на Урале. В начале 2010-х Сычев взялся за базу «Урожай», конкурента скандально известной «четвертой» овощебазы, а потом и за «четвертую» овощебазу. В 2013 году стал владельцем ООО «Издательский дом 1905», которому, в частности, принадлежит компания «Техноторг» — издатель интернет-газеты «Вечерние ведомости». Также Сычев владел франшизой «Московский комсомолец-Урал», избавился от нее около двух лет назад. В начале 2021 года Сычева отстранили от управления крупными активами — оставили ему СМИ и типографии. Последний раз Игорь Сычев фигурировал в новостных сводках в ноябре 2022 года, когда стал свидетелем по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева по делу о покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. Сычева пригласила защита Контеева как специалиста по заказным убийствам — чтобы он разбил доводы следователей. «Всемером убивать не ездят. Это свидетели, которые при случае все дружно покажут на исполнителя, а может, и на заказчика. Если человека начинают бить, то понятно, что убивать его не будут. Для убийства нужно 10—15—20 секунд: вышел из машины, убил, сел в машину и уехал. Можно выстрелить и не выходя из машины. Никакая помощь из соседнего двора не успеет добежать», — делился тогда опытом Сычев. Вообще, многих удивляло, как спокойно и фактурно он рассказывал о тех событиях, Сычева ценили как интересного собеседника. В январе 2024-го он попал в больницу с инсультом, причем удар случился на фоне сахарного диабета. Место и время прощания соратники Сычева назовут позднее.