В Тюмени ребенок выпал из окна 20-этажного дома

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Тело подростка было найдено под окнами 20-этажного дома Фото:

В Тюмени под окнами 20-этажного дома по ул. Вересковой найдено тело 15-летнего подростка. Об этом сообщают пользователи паблика «Подслушано на Лесобазе» соцсети «ВКонтакте».

«В районе 2:20 это произошло. Услышали ужасный грохот, минут через 7-10 приехали скорая и полиция. Но, увы… В районе 4 утра тело увезли только», — сообщила Алена Белева.

В комментариях к записи местные жители сообщили о том, что ЧП произошло в ночь с 20 на 21 февраля. В пресс-службу СУ СУ РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени под окнами 20-этажного дома по ул. Вересковой найдено тело 15-летнего подростка. Об этом сообщают пользователи паблика «Подслушано на Лесобазе» соцсети «ВКонтакте». «В районе 2:20 это произошло. Услышали ужасный грохот, минут через 7-10 приехали скорая и полиция. Но, увы… В районе 4 утра тело увезли только», — сообщила Алена Белева. В комментариях к записи местные жители сообщили о том, что ЧП произошло в ночь с 20 на 21 февраля. В пресс-службу СУ СУ РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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