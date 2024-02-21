В Тюмени ребенок выпал из окна 20-этажного дома

Тело подростка было найдено под окнами 20-этажного дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени под окнами 20-этажного дома по ул. Вересковой найдено тело 15-летнего подростка. Об этом сообщают пользователи паблика «Подслушано на Лесобазе» соцсети «ВКонтакте».

«В районе 2:20 это произошло. Услышали ужасный грохот, минут через 7-10 приехали скорая и полиция. Но, увы… В районе 4 утра тело увезли только», — сообщила Алена Белева.

В комментариях к записи местные жители сообщили о том, что ЧП произошло в ночь с 20 на 21 февраля. В пресс-службу СУ СУ РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.