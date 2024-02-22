По информации ОГИБДД по Кургану, автобус наехал на заднюю часть бензовоза (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане водитель пассажирского автобуса SIMAZ столкнулся с бензовозом, когда следовал от остановки. Об этом написало сообщество «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидца происшествия.

«По сообщению очевидца, сегодня утром в районе Парка первых поселенцев водитель автобуса SIMAZ, принадлежащего ООО „Кургангортранс“, следовавший по маршруту № 29, допустил наезд на стоящий бензовоз», — сообщил «Курганский транспорт». Также в сообществе указано, что серьезно пострадавших в аварии не было, а у автобуса были повреждены стекла.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ОГИБДД по городу Кургану. В ОГИБДД подтвердили, что данное ДТП было. По информации ведомства, оно произошло в утреннее время по адресу Стройбаза, 17. «Бензовоз из-за технической неисправности двигался с аварийной сигнализацией, а попутно двигающийся маршрутный автобус допустил столкновение с ним, наехав на заднюю часть», — сообщили в курганском ГИБДД.

Кроме того, корреспондент обратился к гендиректору ООО «Кургангортранс» Наталье Кутеповой. Дать комментарий корреспонденту гендиректор отказалась.

Ранее URA.RU писало, что пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. Автобус марки SIMAZ получил повреждения, пострадавших на месте не было.