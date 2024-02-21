Путина хватило на две минуты разговора с президентом Таджикистана

21 февраля 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел короткую встречу с Эмомали Рахмоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин провел короткую встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая заняла всего две минуты. В ходе этой встречи президент Таджикистана выразил благодарность Путину за приглашение и поздравил его с проведением уникального международного турнира «Игры будущего». «Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, большое спасибо за приглашение. Хотел бы поздравить вас с организацией и проведением международного турнира. Это действительно уникальное мероприятие, проведенное в таком масштабе в мире», — заявил Рахмон. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент Таджикистана отметил хорошую погоду в Казани и пожелал Путину крепкого здоровья и стальных нервов, добавив, что все будет хорошо. В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Таджикистана за его посещение. Российский президент признал, что никогда не видел соревнования по подобным смешанным видам спорта и надеется, что это будет интересно. Он также отметил присутствие представительства из Таджикистана и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между двумя странами. Путин подчеркнул, что эти отношения развиваются успешно и что нет ни одной проблемы, которую не удается решить.

Президент РФ Владимир Путин провел короткую встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которая заняла всего две минуты. В ходе этой встречи президент Таджикистана выразил благодарность Путину за приглашение и поздравил его с проведением уникального международного турнира «Игры будущего». «Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, большое спасибо за приглашение. Хотел бы поздравить вас с организацией и проведением международного турнира. Это действительно уникальное мероприятие, проведенное в таком масштабе в мире», — заявил Рахмон. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент Таджикистана отметил хорошую погоду в Казани и пожелал Путину крепкого здоровья и стальных нервов, добавив, что все будет хорошо. В свою очередь, Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Таджикистана за его посещение. Российский президент признал, что никогда не видел соревнования по подобным смешанным видам спорта и надеется, что это будет интересно. Он также отметил присутствие представительства из Таджикистана и выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между двумя странами. Путин подчеркнул, что эти отношения развиваются успешно и что нет ни одной проблемы, которую не удается решить.