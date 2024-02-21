В Челябинске на продажу выставили гостиницу за 19 млн рублей с двумя бассейнами. Объявление о продаже объекта появилось на сайте «Авито».
«Продается гостиничный комплекс для отдыха в пяти минутах от ЖК „Ньютон“ за 19 млн рублей. Площадь здания составляет 388 квадратных метров. Помимо номеров имеются бани, сауны, бассейны и спа-комната», — говорится в объявлении.
Продавец отмечает, что гостиничный комплекс также имеет домашний мини-ресторан, беседки для отдыха и гриль-домик. Все в рабочем состоянии.
В Челябинске на продажу выставили гостиницу за 19 млн рублей с двумя бассейнами. Объявление о продаже объекта появилось на сайте «Авито». «Продается гостиничный комплекс для отдыха в пяти минутах от ЖК „Ньютон“ за 19 млн рублей. Площадь здания составляет 388 квадратных метров. Помимо номеров имеются бани, сауны, бассейны и спа-комната», — говорится в объявлении. Продавец отмечает, что гостиничный комплекс также имеет домашний мини-ресторан, беседки для отдыха и гриль-домик. Все в рабочем состоянии.