В Челябинске продают гостиницу с бассейнами за 19 млн рублей. Фото

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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, бассейн, дворец водных видов спорта
Будущему покупателю предлагают зарабатывать на аренде отеля (фото из архива) Фото:

В Челябинске на продажу выставили гостиницу за 19 млн рублей с двумя бассейнами. Объявление о продаже объекта появилось на сайте «Авито».

«Продается гостиничный комплекс для отдыха в пяти минутах от ЖК „Ньютон“ за 19 млн рублей. Площадь здания составляет 388 квадратных метров. Помимо номеров имеются бани, сауны, бассейны и спа-комната», — говорится в объявлении.

Продавец отмечает, что гостиничный комплекс также имеет домашний мини-ресторан, беседки для отдыха и гриль-домик. Все в рабочем состоянии.

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В Челябинске на продажу выставили гостиницу за 19 млн рублей с двумя бассейнами. Объявление о продаже объекта появилось на сайте «Авито». «Продается гостиничный комплекс для отдыха в пяти минутах от ЖК „Ньютон“ за 19 млн рублей. Площадь здания составляет 388 квадратных метров. Помимо номеров имеются бани, сауны, бассейны и спа-комната», — говорится в объявлении. Продавец отмечает, что гостиничный комплекс также имеет домашний мини-ресторан, беседки для отдыха и гриль-домик. Все в рабочем состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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