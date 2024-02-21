21 февраля 2024

На фасаде одной из самых больших курганских школ установят часы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, часы, стрелки, 12 часов, циферблат, время
На здании школы в Шадринске подрядчик установит уличные часы Фото:

В Шадринске (Курганская область) на фасаде здания новой школы на 1100 мест установят часы. Об этом сообщил мэр Антон Мокан в своем telegram-канале.

«У нашей новой школы в Шадринске появились очертания входной группы. Скоро фасад над ней украсят крупные уличные часы», — уточнил в посте глава города.

Мокан подчеркнул, что в здании школы ведутся отделочные работы. Он добавил, что на территорию образовательного учреждения уже завезли беседки, скамьи, игровые комплексы для малышей и даже теплицы.

На строительство школы на 1100 мест в Шадринске дополнительно направили 20 миллионов рублей. На эти деньги строители монтируют отопление и систему пожарной сигнализации.

На здании школы в Шадринске появятся уличные часы
На здании школы в Шадринске появятся уличные часы
Фото:

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В Шадринске (Курганская область) на фасаде здания новой школы на 1100 мест установят часы. Об этом сообщил мэр Антон Мокан в своем telegram-канале. «У нашей новой школы в Шадринске появились очертания входной группы. Скоро фасад над ней украсят крупные уличные часы», — уточнил в посте глава города. Мокан подчеркнул, что в здании школы ведутся отделочные работы. Он добавил, что на территорию образовательного учреждения уже завезли беседки, скамьи, игровые комплексы для малышей и даже теплицы. На строительство школы на 1100 мест в Шадринске дополнительно направили 20 миллионов рублей. На эти деньги строители монтируют отопление и систему пожарной сигнализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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