На фасаде одной из самых больших курганских школ установят часы

В Шадринске (Курганская область) на фасаде здания новой школы на 1100 мест установят часы. Об этом сообщил мэр Антон Мокан в своем telegram-канале.
«У нашей новой школы в Шадринске появились очертания входной группы. Скоро фасад над ней украсят крупные уличные часы», — уточнил в посте глава города.
Мокан подчеркнул, что в здании школы ведутся отделочные работы. Он добавил, что на территорию образовательного учреждения уже завезли беседки, скамьи, игровые комплексы для малышей и даже теплицы.
На строительство школы на 1100 мест в Шадринске дополнительно направили 20 миллионов рублей. На эти деньги строители монтируют отопление и систему пожарной сигнализации.
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