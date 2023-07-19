Курганские власти добавили денег на строительство школы на 1100 мест

20 июля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Шадринске на строительство школы дополнительно выделили более 19 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На строительство школы на 1100 мест в Шадринске (Курганская область) дополнительно выделили еще около 20 миллионов рублей. На эти деньги планируют сделать отопление и установить систему пожарной сигнализации. На проведение работ объявлен аукцион. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. «Школа на 1100 мест в Шадринске. Описание выполняемых работ: размещение индивидуального теплового пункта, оснащение систем пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуации людей при пожаре», — указано в техзадании. Заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области». Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля 2023 года. Строительством школы в Шадринске занимается местная компания «Дон». Объект должны завершить до конца 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили свыше 111 млн рублей на благоустройство школы в Шадринске. Более 37 млн рублей добавлялось на закупку оборудования для инженерных сетей. Цена контракта увеличивалась на 70 млн. Сейчас стоимость строительства превышает 1 млрд рублей. По словам застройщика, повышение цены связано с тем, что изначально аукцион был рассчитан только на строительство «коробки» школы.

На строительство школы на 1100 мест в Шадринске (Курганская область) дополнительно выделили еще около 20 миллионов рублей. На эти деньги планируют сделать отопление и установить систему пожарной сигнализации. На проведение работ объявлен аукцион. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. «Школа на 1100 мест в Шадринске. Описание выполняемых работ: размещение индивидуального теплового пункта, оснащение систем пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуации людей при пожаре», — указано в техзадании. Заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства Курганской области». Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля 2023 года. Строительством школы в Шадринске занимается местная компания «Дон». Объект должны завершить до конца 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти выделили свыше 111 млн рублей на благоустройство школы в Шадринске. Более 37 млн рублей добавлялось на закупку оборудования для инженерных сетей. Цена контракта увеличивалась на 70 млн. Сейчас стоимость строительства превышает 1 млрд рублей. По словам застройщика, повышение цены связано с тем, что изначально аукцион был рассчитан только на строительство «коробки» школы.