21 февраля 2024

Медведев призвал создать защитный кордон для безопасности земель РФ

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Кордон защитит земли РФ от обстрелов и любых наступательных операций Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России необходимо создать защитный кордон, который обезопасит страну от любых вторжений на ее земли. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами.

«Нам нужно полностью обеспечить наши интересы, … создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции», — ответил Медведев на вопрос ТАСС. Он добавил, что соблюдение этого пункта важно вместе с исполнением планов СВО. Только в этом случае можно признать, что все задачи выполнены.

Медведев после посещения российских предприятия по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) высказал ряд предложений президенту РФ Владимиру Путину. Эти меры должны улучшить ситуацию в зоне проведения спецоперации. Подробности Медведев не раскрыл.

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В России необходимо создать защитный кордон, который обезопасит страну от любых вторжений на ее земли. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. «Нам нужно полностью обеспечить наши интересы, … создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции», — ответил Медведев на вопрос ТАСС. Он добавил, что соблюдение этого пункта важно вместе с исполнением планов СВО. Только в этом случае можно признать, что все задачи выполнены. Медведев после посещения российских предприятия по производству средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) высказал ряд предложений президенту РФ Владимиру Путину. Эти меры должны улучшить ситуацию в зоне проведения спецоперации. Подробности Медведев не раскрыл.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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