Германия разрешила использовать софт SAP в России

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Софтом от SAP пользуются крупнейшие российские компании Фото:
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Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого программного обеспечения SAP до 31 марта 2025 года. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Софт от SAP является самым известным немецким программным продуктом в России. Наиболее распространенное решение компании — система управления предприятием (ERP), состоящая из отдельных модулей для финансов. Компания — третий по величине разработчик ПО в мире после Microsoft и Oracle», — пишут «Ведомости».

Разрешение допускает продажу, доставку, передачу или экспорт ПО. Осуществление платежей за софт от SAP также возможно от российских лиц, если они не являются подсанкционными и в цепочке платежа не участвуют подсанкционные финансовые учреждения.

Издание отмечает, что софт SAP в России стоит примерно в двух тысячах организаций от малого до крупного бизнеса, по данным технического директора «Т1 интеграции» Алексея Изосимова. Среди них такие крупнейшие холдинги как «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.видео-Эльдорадо», «Черкизово» и др.

В марте 2022 года SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС. Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что новые антироссийские санкции в железнодорожной сфере якобы погрузят Россию в каменный век.

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Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого программного обеспечения SAP до 31 марта 2025 года. Информация об этом размещена на сайте ведомства. «Софт от SAP является самым известным немецким программным продуктом в России. Наиболее распространенное решение компании — система управления предприятием (ERP), состоящая из отдельных модулей для финансов. Компания — третий по величине разработчик ПО в мире после Microsoft и Oracle», — пишут «Ведомости». Разрешение допускает продажу, доставку, передачу или экспорт ПО. Осуществление платежей за софт от SAP также возможно от российских лиц, если они не являются подсанкционными и в цепочке платежа не участвуют подсанкционные финансовые учреждения. Издание отмечает, что софт SAP в России стоит примерно в двух тысячах организаций от малого до крупного бизнеса, по данным технического директора «Т1 интеграции» Алексея Изосимова. Среди них такие крупнейшие холдинги как «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.видео-Эльдорадо», «Черкизово» и др. В марте 2022 года SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС. Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что новые антироссийские санкции в железнодорожной сфере якобы погрузят Россию в каменный век.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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