Российские железные дороги пострадают из-за действий Киева

Ермак: немецкая компания SAP отключила РЖД от програмного обеспечения

05 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Андрей Ермак заявил, что санкции против РЖД погрузят Россию «в каменный век» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкая компания SAP SE, которая является поставщиком программного обеспечения (ПО) для различных компаний, отключит «Российские железные дороги» (РЖД) от своего ПО. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от программного обеспечения. Среди этих компаний — РЖД», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. Он заявил, что это произошло с подачи Международной экспертной группа Ермака-Макфола. Она специализируется на санкциях против РФ. Ермак добавил, что новые антироссийские санкции в железнодорожной сфере якобы погрузят Россию в каменный век. URA.RU подало запрос в пресс-службу РЖД для уточнения информации. Ответ ожидается. Западные страны начали вводить санкции против России с начала проведения спецоперации на Украине. В марте 2022 года Великобритания ввела санкции и против РЖД. В конце марта прошлого года железнодорожная российская компания просила Совет Европы отменить санкции.

Немецкая компания SAP SE, которая является поставщиком программного обеспечения (ПО) для различных компаний, отключит «Российские железные дороги» (РЖД) от своего ПО. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. «Немецкий поставщик промышленного софта SAP отключит российские компании от программного обеспечения. Среди этих компаний — РЖД», — написал Андрей Ермак в своем telegram-канале. Он заявил, что это произошло с подачи Международной экспертной группа Ермака-Макфола. Она специализируется на санкциях против РФ. Ермак добавил, что новые антироссийские санкции в железнодорожной сфере якобы погрузят Россию в каменный век. URA.RU подало запрос в пресс-службу РЖД для уточнения информации. Ответ ожидается. Западные страны начали вводить санкции против России с начала проведения спецоперации на Украине. В марте 2022 года Великобритания ввела санкции и против РЖД. В конце марта прошлого года железнодорожная российская компания просила Совет Европы отменить санкции.