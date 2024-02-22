Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном»

Байден подчеркнул, что главная угроза человечеству — глобальное потепление Фото: Official White House / Adam Schultz

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Очередное оскорбление глава Белого дома позволил себе во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско, отвечая на вопрос об изменении климата.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, такие как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — приводит слова Байдена газета The Guardian .

Это не первый случай, когда американский лидер позволяет себе оскорблять Владимира Путина. Осенью 2023 года Байден обозвал президента РФ «диктатором». Годом ранее он позволял себе называть Путина «головорезом» и «кровавым диктатором». Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подобные хамские высказывания Байдена недопустимы и непростительны.