Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном»

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Очередное оскорбление глава Белого дома позволил себе во время сбора средств на кампанию по переизбранию в Сан-Франциско, отвечая на вопрос об изменении климата.
«У нас есть сумасшедшие сукины дети, такие как Путин и другие, и нам всегда приходится беспокоиться о ядерном конфликте. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — приводит слова Байдена газета
Это не первый случай, когда американский лидер позволяет себе оскорблять Владимира Путина. Осенью 2023 года Байден обозвал президента РФ «диктатором». Годом ранее он позволял себе называть Путина «головорезом» и «кровавым диктатором». Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что подобные хамские высказывания Байдена недопустимы и непростительны.
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