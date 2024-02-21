21 февраля 2024

Александр Пушной после посещения пермского подземелья вернется в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-группа «Воланд». Курган , рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа
Концерт пройдет Александра Пушного пройдет в мае Фото:

Шоумен и музыкант Александр Пушной весной приедет в Пермь вместе со своей группой «ОТП Студио». Ранее он посещал Прикамье, чтобы спуститься в соляную шахту, а в этот раз даст концерт.

«Александр Пушной и группа „ОТП Студио“ выйдут на сцену со смелыми и шумными интерпретациями самых известных песен и с всеми полюбившимися авторскими хитами», — говорится в соцсетях одного из пермских клубов. Концерт состоится 18 мая.

В 2021 году, как рассказывало URA.RU, Александр Пушной приезжал в Березники Пермского края, чтобы спуститься в шахту «Уралкалия». На глубине около 400 метров музыкант сыграл и спел песню группы «Земляне» «Трава у дома».

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Шоумен и музыкант Александр Пушной весной приедет в Пермь вместе со своей группой «ОТП Студио». Ранее он посещал Прикамье, чтобы спуститься в соляную шахту, а в этот раз даст концерт. «Александр Пушной и группа „ОТП Студио“ выйдут на сцену со смелыми и шумными интерпретациями самых известных песен и с всеми полюбившимися авторскими хитами», — говорится в соцсетях одного из пермских клубов. Концерт состоится 18 мая. В 2021 году, как рассказывало URA.RU, Александр Пушной приезжал в Березники Пермского края, чтобы спуститься в шахту «Уралкалия». На глубине около 400 метров музыкант сыграл и спел песню группы «Земляне» «Трава у дома».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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