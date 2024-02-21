Александр Пушной после посещения пермского подземелья вернется в Прикамье

22 февраля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Концерт пройдет Александра Пушного пройдет в мае Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шоумен и музыкант Александр Пушной весной приедет в Пермь вместе со своей группой «ОТП Студио». Ранее он посещал Прикамье, чтобы спуститься в соляную шахту, а в этот раз даст концерт. «Александр Пушной и группа „ОТП Студио“ выйдут на сцену со смелыми и шумными интерпретациями самых известных песен и с всеми полюбившимися авторскими хитами», — говорится в соцсетях одного из пермских клубов. Концерт состоится 18 мая. В 2021 году, как рассказывало URA.RU, Александр Пушной приезжал в Березники Пермского края, чтобы спуститься в шахту «Уралкалия». На глубине около 400 метров музыкант сыграл и спел песню группы «Земляне» «Трава у дома».

Шоумен и музыкант Александр Пушной весной приедет в Пермь вместе со своей группой «ОТП Студио». Ранее он посещал Прикамье, чтобы спуститься в соляную шахту, а в этот раз даст концерт. «Александр Пушной и группа „ОТП Студио“ выйдут на сцену со смелыми и шумными интерпретациями самых известных песен и с всеми полюбившимися авторскими хитами», — говорится в соцсетях одного из пермских клубов. Концерт состоится 18 мая. В 2021 году, как рассказывало URA.RU, Александр Пушной приезжал в Березники Пермского края, чтобы спуститься в шахту «Уралкалия». На глубине около 400 метров музыкант сыграл и спел песню группы «Земляне» «Трава у дома».