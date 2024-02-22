В Тамбовской области расширилось производства мяса птицы для ресторанов Rostic’s Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Токаревской птицефабрике в Инжавино Тамбовской области заработал новый цех по производству мяса птицы для сети быстрого питания Rostic’s. Новое предприятие уже производит более 300 тысяч тонн мяса птицы в год, которое поставляется в соответствующие филиалы по всей России. Об этом сообщает правительство области.

«Новый цех — это подразделение по глубокой переработке мяса бройлеров, которое поставляет продукцию в ресторанную сеть «Rostic’s в Центрального Федерального округа и Санкт-Петербурга. Мощность производства — 12 тысяч тонн в год. Предприятие уже производит более 300 тысяч тонн мяса птицы в год», — отмечается на официальном сайте правительства Тамбовской области.

Как рассказал глава региона Максим Егоров, вклад Тамбовской области в продовольственную безопасность страны растет с каждым годом. Регион способствует созданию конкурентноспособной сельхозпродукции. «У нас создан благоприятный инвестиционный климат, комфортные условия для бизнеса, что позволяет предпринимателям разного уровня и с разным финансовым „портфелем“ работать в регионе и вкладывать средства в его развитие», — подчеркнул он. Также губернатор акцентировал внимание на поставленных задачах от президента страны Владимира Путина, направленных на снижение зависимости страны от импортной продукции. С этими поручениями регион успешно справляется.

Создание нового производственного цеха на базе птицефабрики Тамбовской области уже поспособствовало появлению в регионе 316 новых рабочих мест. В настоящий момент на предприятии трудятся 4,5 тысячи человек. Отмечается, что расширение цеха также поспособствует увеличению налоговых поступлений в бюджет области. Средства из него будут направлены на развитие региона.

В ноябре прошлого года также отмечалось повышение поставок мяса для Rostic’s от птицефабрики в Тюменской области. Объем поставок тогда вырос на 30%.