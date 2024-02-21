21 февраля 2024

Свердловские VIP, чиновники и военные возложили цветы к памятнику Жукову. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову. Екатеринбург, бабушкина людмила, куйвашев евгений, орлов алексей, глушенков дмитрий
Церемония возложения цветов прошла у штаба ЦВО, где находится памятник маршалу Жукову Фото:

В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества представители свердловского истеблишмента вместе с военными возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба ЦВО. Участие в мероприятии приняли зам уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов с большой делегацией чиновников, представители диаспор, силовых ведомств, врио главкома ЦВО Дмитрий Глушенков и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Началась торжественная церемония с того, что солдаты роты Почетного караула возложили венок к памятнику Жукову. После этого цветы у подножия оставили представители полпредства — помимо Калиберды был также главный федеральный инспектор области Михаил Богинский, правительства — губернатор Куйвашев был с «силовыми» замами Александром Кудрявцевым и Азатом Салиховым, спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, чиновники из администрации Екатеринбурга. От силовых структур — начальник свердловского управления МЧС Виктор Теряев и глава управления спецсвязи ФСО в УрФО генерал-майор Николай Рябко.

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В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества представители свердловского истеблишмента вместе с военными возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба ЦВО. Участие в мероприятии приняли зам уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов с большой делегацией чиновников, представители диаспор, силовых ведомств, врио главкома ЦВО Дмитрий Глушенков и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий. Началась торжественная церемония с того, что солдаты роты Почетного караула возложили венок к памятнику Жукову. После этого цветы у подножия оставили представители полпредства — помимо Калиберды был также главный федеральный инспектор области Михаил Богинский, правительства — губернатор Куйвашев был с «силовыми» замами Александром Кудрявцевым и Азатом Салиховым, спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, чиновники из администрации Екатеринбурга. От силовых структур — начальник свердловского управления МЧС Виктор Теряев и глава управления спецсвязи ФСО в УрФО генерал-майор Николай Рябко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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