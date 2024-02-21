В Екатеринбурге в канун Дня защитника Отечества представители свердловского истеблишмента вместе с военными возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба ЦВО. Участие в мероприятии приняли зам уральского полпреда Александр Калиберда, губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов с большой делегацией чиновников, представители диаспор, силовых ведомств, врио главкома ЦВО Дмитрий Глушенков и другие, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Началась торжественная церемония с того, что солдаты роты Почетного караула возложили венок к памятнику Жукову. После этого цветы у подножия оставили представители полпредства — помимо Калиберды был также главный федеральный инспектор области Михаил Богинский, правительства — губернатор Куйвашев был с «силовыми» замами Александром Кудрявцевым и Азатом Салиховым, спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина, чиновники из администрации Екатеринбурга. От силовых структур — начальник свердловского управления МЧС Виктор Теряев и глава управления спецсвязи ФСО в УрФО генерал-майор Николай Рябко.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.