21 февраля 2024

Ушедшая на СВО сотрудница мэрии Челябинска попросила у Котовой бронежилеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум «От импортозамещения к технологическому суверенитету». Челябинск, бронежилет, армия, защита, снаряжение, экипировка, сибз
Участница СВО попросила облегченные бронежилеты для женщин Фото:

Сотрудница администрации Челябинска, участвующая в СВО, попросила у мэра Натальи Котовой облегченные бронежилеты для женщин. Об этом 22 февраля Котова сообщила в своем telegram-канале.

«Нина Беляева работала руководителем одного из подразделений администрации города Челябинска. В прошлом году она приостановила действие трудового договора и отправилась добровольцем в зону СВО. На днях Нина приехала в отпуск в Челябинск и обратилась ко мне через социальные сети с просьбой помочь купить облегченные бронежилеты для себя и двух боевых подруг», — сообщила Котова.

Мэр добавила, что благодаря неравнодушным предпринимателям удалось оперативно приобрести необходимую амуницию. Бронежилеты уже переданы участнице СВО. Котова пожелала Нине, ее подругам и всем участникам специальной военной операции скорейшей победы. Также в своем посте она поздравила с 23 февраля всех защитников Отечества и ветеранов.

Мэр Челябинска встретилась с участницей СВО и передала ей облегченные бронежилеты
Мэр Челябинска встретилась с участницей СВО и передала ей облегченные бронежилеты
Фото:

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Сотрудница администрации Челябинска, участвующая в СВО, попросила у мэра Натальи Котовой облегченные бронежилеты для женщин. Об этом 22 февраля Котова сообщила в своем telegram-канале. «Нина Беляева работала руководителем одного из подразделений администрации города Челябинска. В прошлом году она приостановила действие трудового договора и отправилась добровольцем в зону СВО. На днях Нина приехала в отпуск в Челябинск и обратилась ко мне через социальные сети с просьбой помочь купить облегченные бронежилеты для себя и двух боевых подруг», — сообщила Котова. Мэр добавила, что благодаря неравнодушным предпринимателям удалось оперативно приобрести необходимую амуницию. Бронежилеты уже переданы участнице СВО. Котова пожелала Нине, ее подругам и всем участникам специальной военной операции скорейшей победы. Также в своем посте она поздравила с 23 февраля всех защитников Отечества и ветеранов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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