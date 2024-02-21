Ушедшая на СВО сотрудница мэрии Челябинска попросила у Котовой бронежилеты. Фото

22 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Участница СВО попросила облегченные бронежилеты для женщин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудница администрации Челябинска, участвующая в СВО, попросила у мэра Натальи Котовой облегченные бронежилеты для женщин. Об этом 22 февраля Котова сообщила в своем telegram-канале. «Нина Беляева работала руководителем одного из подразделений администрации города Челябинска. В прошлом году она приостановила действие трудового договора и отправилась добровольцем в зону СВО. На днях Нина приехала в отпуск в Челябинск и обратилась ко мне через социальные сети с просьбой помочь купить облегченные бронежилеты для себя и двух боевых подруг», — сообщила Котова. Мэр добавила, что благодаря неравнодушным предпринимателям удалось оперативно приобрести необходимую амуницию. Бронежилеты уже переданы участнице СВО. Котова пожелала Нине, ее подругам и всем участникам специальной военной операции скорейшей победы. Также в своем посте она поздравила с 23 февраля всех защитников Отечества и ветеранов. Мэр Челябинска встретилась с участницей СВО и передала ей облегченные бронежилеты Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Сотрудница администрации Челябинска, участвующая в СВО, попросила у мэра Натальи Котовой облегченные бронежилеты для женщин. Об этом 22 февраля Котова сообщила в своем telegram-канале. «Нина Беляева работала руководителем одного из подразделений администрации города Челябинска. В прошлом году она приостановила действие трудового договора и отправилась добровольцем в зону СВО. На днях Нина приехала в отпуск в Челябинск и обратилась ко мне через социальные сети с просьбой помочь купить облегченные бронежилеты для себя и двух боевых подруг», — сообщила Котова. Мэр добавила, что благодаря неравнодушным предпринимателям удалось оперативно приобрести необходимую амуницию. Бронежилеты уже переданы участнице СВО. Котова пожелала Нине, ее подругам и всем участникам специальной военной операции скорейшей победы. Также в своем посте она поздравила с 23 февраля всех защитников Отечества и ветеранов.