Сотрудница администрации Челябинска, участвующая в СВО, попросила у мэра Натальи Котовой облегченные бронежилеты для женщин. Об этом 22 февраля Котова сообщила в своем telegram-канале.
«Нина Беляева работала руководителем одного из подразделений администрации города Челябинска. В прошлом году она приостановила действие трудового договора и отправилась добровольцем в зону СВО. На днях Нина приехала в отпуск в Челябинск и обратилась ко мне через социальные сети с просьбой помочь купить облегченные бронежилеты для себя и двух боевых подруг», — сообщила Котова.
Мэр добавила, что благодаря неравнодушным предпринимателям удалось оперативно приобрести необходимую амуницию. Бронежилеты уже переданы участнице СВО. Котова пожелала Нине, ее подругам и всем участникам специальной военной операции скорейшей победы. Также в своем посте она поздравила с 23 февраля всех защитников Отечества и ветеранов.
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