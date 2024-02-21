21 февраля 2024

В Тюмени закроют крупный каток на набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Катки. Тюмень, каток, огни, катание на коньках, гирлянда, звездный полюс
Катком запрещено пользоваться при температуре воздуха выше -5 градусов Фото:

В Тюмени в середине марта планируют закрыть крупный каток на набережной. Об этом URA.RU сообщили в официальном сообществе катка в соцсети «ВКонтакте».

«Закрываемся примерно в середине марта. Многое зависит от погодных условий», — рассказали агентству в группе «Тюмень Каток».

Катком запрещено пользоваться при температуре воздуха выше -5 градусов. По данным синоптиков, в Тюмени потеплеет до -2 градусов уже 25 февраля. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения.

Агентство направило запрос в городскую администрацию с целью узнать, когда закроют и другие катки в областной столице. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени в середине марта планируют закрыть крупный каток на набережной. Об этом URA.RU сообщили в официальном сообществе катка в соцсети «ВКонтакте». «Закрываемся примерно в середине марта. Многое зависит от погодных условий», — рассказали агентству в группе «Тюмень Каток». Катком запрещено пользоваться при температуре воздуха выше -5 градусов. По данным синоптиков, в Тюмени потеплеет до -2 градусов уже 25 февраля. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения. Агентство направило запрос в городскую администрацию с целью узнать, когда закроют и другие катки в областной столице. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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