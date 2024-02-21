В Тюмени закроют крупный каток на набережной

Катком запрещено пользоваться при температуре воздуха выше -5 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в середине марта планируют закрыть крупный каток на набережной. Об этом URA.RU сообщили в официальном сообществе катка в соцсети «ВКонтакте».

«Закрываемся примерно в середине марта. Многое зависит от погодных условий», — рассказали агентству в группе «Тюмень Каток».

Катком запрещено пользоваться при температуре воздуха выше -5 градусов. По данным синоптиков, в Тюмени потеплеет до -2 градусов уже 25 февраля. Лезвия коньков при такой погоде врезаются в лед, нанося поверхности значительные повреждения.

Агентство направило запрос в городскую администрацию с целью узнать, когда закроют и другие катки в областной столице. Ответ на него ожидается.