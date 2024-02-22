Безсонов: Ивлеева посетит Донецк, чтобы вернуть расположение людей после «голой вечеринки»

Блогер Анастасия Ивлеева намерена посетить территорию Донбасса, чтобы вернуть общественное признание после скандала, связанного с организацией ее руками «голой вечеринки». Об этом заявляют сразу несколько источников.
«По моим данным, главным объектом посещения [Ивлеевой] должна была стать больница Калинина в Донецке, но вчера та подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны [Вооруженных сил Украины]. Поэтому сейчас организаторы в замешательстве, ибо теперь туда ехать страшно», — написал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем telegram-канале. Он также осудил организаторов подобных экскурсий для блогеров и музыкантов. По его словам, такие люди приезжают в Донбасс только за тем, что оправдаться.
Также о потенциальном визите Ивлеевой написал telegram-канал «Политический обозреватель». По словам его авторов, Ивлеева намерена побывать на мемориальном комплексе «Аллея ангелов» в Донецке. Они также делают выводы, что блогер благодаря поездке хочет решить все свои проблемы.
Анастасия Ивлеева попала под общественную опалу после организации «голой вечеринки» в Москве в конце 2023 года. Дресс-код предполагал минимум одежды для гостей После того как фотографии с мероприятия распространились в интернете, общественность начала негативно высказываться против гостей и Ивлеевой в частности. Однако ряд адвокатов считают, что Ивлеева не заслуживает того общественного давления, которое на нее оказывается. Недавно в Донбасс уже приезжал артист Филипп Киркоров. После визита он смог «официально» вернуться на ТВ.
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