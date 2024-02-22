Безсонов: Ивлеева посетит Донецк, чтобы вернуть расположение людей после «голой вечеринки»

Безсонов: Ивлеева планирует гуманитарный визит в Донецк

22 февраля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева хочет посетить Донецк, сообщают несколько telegram-каналов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер Анастасия Ивлеева намерена посетить территорию Донбасса, чтобы вернуть общественное признание после скандала, связанного с организацией ее руками «голой вечеринки». Об этом заявляют сразу несколько источников. «По моим данным, главным объектом посещения [Ивлеевой] должна была стать больница Калинина в Донецке, но вчера та подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны [Вооруженных сил Украины]. Поэтому сейчас организаторы в замешательстве, ибо теперь туда ехать страшно», — написал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем telegram-канале. Он также осудил организаторов подобных экскурсий для блогеров и музыкантов. По его словам, такие люди приезжают в Донбасс только за тем, что оправдаться. Также о потенциальном визите Ивлеевой написал telegram-канал «Политический обозреватель». По словам его авторов, Ивлеева намерена побывать на мемориальном комплексе «Аллея ангелов» в Донецке. Они также делают выводы, что блогер благодаря поездке хочет решить все свои проблемы. Анастасия Ивлеева попала под общественную опалу после организации «голой вечеринки» в Москве в конце 2023 года. Дресс-код предполагал минимум одежды для гостей После того как фотографии с мероприятия распространились в интернете, общественность начала негативно высказываться против гостей и Ивлеевой в частности. Однако ряд адвокатов считают, что Ивлеева не заслуживает того общественного давления, которое на нее оказывается. Недавно в Донбасс уже приезжал артист Филипп Киркоров. После визита он смог «официально» вернуться на ТВ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Анастасия Ивлеева намерена посетить территорию Донбасса, чтобы вернуть общественное признание после скандала, связанного с организацией ее руками «голой вечеринки». Об этом заявляют сразу несколько источников. «По моим данным, главным объектом посещения [Ивлеевой] должна была стать больница Калинина в Донецке, но вчера та подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны [Вооруженных сил Украины]. Поэтому сейчас организаторы в замешательстве, ибо теперь туда ехать страшно», — написал первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в своем telegram-канале. Он также осудил организаторов подобных экскурсий для блогеров и музыкантов. По его словам, такие люди приезжают в Донбасс только за тем, что оправдаться. Также о потенциальном визите Ивлеевой написал telegram-канал «Политический обозреватель». По словам его авторов, Ивлеева намерена побывать на мемориальном комплексе «Аллея ангелов» в Донецке. Они также делают выводы, что блогер благодаря поездке хочет решить все свои проблемы. Анастасия Ивлеева попала под общественную опалу после организации «голой вечеринки» в Москве в конце 2023 года. Дресс-код предполагал минимум одежды для гостей После того как фотографии с мероприятия распространились в интернете, общественность начала негативно высказываться против гостей и Ивлеевой в частности. Однако ряд адвокатов считают, что Ивлеева не заслуживает того общественного давления, которое на нее оказывается. Недавно в Донбасс уже приезжал артист Филипп Киркоров. После визита он смог «официально» вернуться на ТВ.