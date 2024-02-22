Зампред правительства РФ Голикова открыла новое учреждение для пожилых курганцев. Фото, видео

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, голикова татьяна
Зампред правительства РФ Голикова поучаствовала в открытии нового корпуса геронтологического центра в Шадринске Фото:

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в онлайн-формате приняла участие в открытии нового корпуса геронтологического центра «Спутник» в Шадринске. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

«С Татьяной Алексеевной Голиковой открываем новый корпус геронтологического центра „Спутник“ площадью 4 000 квадратных метров. В нем 100 мест для комфортного проживания наших пожилых земляков. От пищеблока до медицинских кабинетов и комнат отдыха все организовано уютно и технологично! Ну и слава Богу!» — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что глава СФ Валентина Матвиенко помогла открыть детский лагерь «Лазурный» в Куртамышском округе. Об этом сообщал глава региона Вадим Шумков.

В Шадринске открыли новый корпус геронтологического центра «Спутник»
В Шадринске открыли новый корпус геронтологического центра «Спутник»
Фото:
В открытии учреждения для пожилых приняла участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова
В открытии учреждения для пожилых приняла участие зампред правительства РФ Татьяна Голикова
Фото:

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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в онлайн-формате приняла участие в открытии нового корпуса геронтологического центра «Спутник» в Шадринске. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «С Татьяной Алексеевной Голиковой открываем новый корпус геронтологического центра „Спутник“ площадью 4 000 квадратных метров. В нем 100 мест для комфортного проживания наших пожилых земляков. От пищеблока до медицинских кабинетов и комнат отдыха все организовано уютно и технологично! Ну и слава Богу!» — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что глава СФ Валентина Матвиенко помогла открыть детский лагерь «Лазурный» в Куртамышском округе. Об этом сообщал глава региона Вадим Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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