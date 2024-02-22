Зампред правительства РФ Голикова поучаствовала в открытии нового корпуса геронтологического центра в Шадринске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в онлайн-формате приняла участие в открытии нового корпуса геронтологического центра «Спутник» в Шадринске. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

«С Татьяной Алексеевной Голиковой открываем новый корпус геронтологического центра „Спутник“ площадью 4 000 квадратных метров. В нем 100 мест для комфортного проживания наших пожилых земляков. От пищеблока до медицинских кабинетов и комнат отдыха все организовано уютно и технологично! Ну и слава Богу!» — написал Шумков.

Ранее URA.RU писало, что глава СФ Валентина Матвиенко помогла открыть детский лагерь «Лазурный» в Куртамышском округе. Об этом сообщал глава региона Вадим Шумков.

В Шадринске открыли новый корпус геронтологического центра «Спутник» Фото: telegram-канал Вадима Шумкова