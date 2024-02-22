Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в онлайн-формате приняла участие в открытии нового корпуса геронтологического центра «Спутник» в Шадринске. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.
«С Татьяной Алексеевной Голиковой открываем новый корпус геронтологического центра „Спутник“ площадью 4 000 квадратных метров. В нем 100 мест для комфортного проживания наших пожилых земляков. От пищеблока до медицинских кабинетов и комнат отдыха все организовано уютно и технологично! Ну и слава Богу!» — написал Шумков.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в онлайн-формате приняла участие в открытии нового корпуса геронтологического центра «Спутник» в Шадринске. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «С Татьяной Алексеевной Голиковой открываем новый корпус геронтологического центра „Спутник“ площадью 4 000 квадратных метров. В нем 100 мест для комфортного проживания наших пожилых земляков. От пищеблока до медицинских кабинетов и комнат отдыха все организовано уютно и технологично! Ну и слава Богу!» — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что глава СФ Валентина Матвиенко помогла открыть детский лагерь «Лазурный» в Куртамышском округе. Об этом сообщал глава региона Вадим Шумков.