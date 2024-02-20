Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в онлайн-формате приняла участие в открытии лагеря «Лазурный» в Куртамышском муниципальном округе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«С участием Валентины Матвиенко открываем сегодня новый детский загородный лагерь „Лазурный“ в Куртамышском округе после завершения строительства. Ребятишки начнут отдыхать в нем уже в этом сезоне», — сообщил Шумков. На открытии присутствовала замгубернатора Наталья Кирилова.
Ранее Матвиенко называла Курганскую область развитым индустриальным регионом. По ее мнению, регион эффективно использует свой потенциал и укрепляет позиции в качестве значимого сельскохозяйственного и промышленного центра.
Глава СФ Валентина Матвиенко приняла участие в открытии в онлайн-формате
Фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Дети начнут отдыхать в лагере в 2024 году
Фото: сайт «Циан»
На открытие приехала замгубернатора Наталья Кирилова (в центре)
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в онлайн-формате приняла участие в открытии лагеря «Лазурный» в Куртамышском муниципальном округе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «С участием Валентины Матвиенко открываем сегодня новый детский загородный лагерь „Лазурный“ в Куртамышском округе после завершения строительства. Ребятишки начнут отдыхать в нем уже в этом сезоне», — сообщил Шумков. На открытии присутствовала замгубернатора Наталья Кирилова. Ранее Матвиенко называла Курганскую область развитым индустриальным регионом. По ее мнению, регион эффективно использует свой потенциал и укрепляет позиции в качестве значимого сельскохозяйственного и промышленного центра.