Глава СФ Матвиенко помогла открыть детский лагерь в Курганской области. Фото

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Глава СФ Валентина Матвиенко приняла участие в открытии курганского лагеря Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в онлайн-формате приняла участие в открытии лагеря «Лазурный» в Куртамышском муниципальном округе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«С участием Валентины Матвиенко открываем сегодня новый детский загородный лагерь „Лазурный“ в Куртамышском округе после завершения строительства. Ребятишки начнут отдыхать в нем уже в этом сезоне», — сообщил Шумков. На открытии присутствовала замгубернатора Наталья Кирилова.

Ранее Матвиенко называла Курганскую область развитым индустриальным регионом. По ее мнению, регион эффективно использует свой потенциал и укрепляет позиции в качестве значимого сельскохозяйственного и промышленного центра.

Глава СФ Валентина Матвиенко приняла участие в открытии в онлайн-формате
Глава СФ Валентина Матвиенко приняла участие в открытии в онлайн-формате
Фото:
Дети начнут отдыхать в лагере в 2024 году
Дети начнут отдыхать в лагере в 2024 году
Фото:
На открытие приехала замгубернатора Наталья Кирилова (в центре)
На открытие приехала замгубернатора Наталья Кирилова (в центре)
Фото:

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в онлайн-формате приняла участие в открытии лагеря «Лазурный» в Куртамышском муниципальном округе Курганской области. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «С участием Валентины Матвиенко открываем сегодня новый детский загородный лагерь „Лазурный“ в Куртамышском округе после завершения строительства. Ребятишки начнут отдыхать в нем уже в этом сезоне», — сообщил Шумков. На открытии присутствовала замгубернатора Наталья Кирилова. Ранее Матвиенко называла Курганскую область развитым индустриальным регионом. По ее мнению, регион эффективно использует свой потенциал и укрепляет позиции в качестве значимого сельскохозяйственного и промышленного центра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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