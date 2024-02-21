На пермских заправках подорожал бензин

22 февраля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Цены выросли на одну копейку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае продолжился рост цен на бензин. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. «Пермский край. Средняя стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 за неделю с 12 по 19 февраля выросла на одну копейку. Бензин марки АИ-92 стоит 50,71 рубля бензин марки АИ-95 — 55,12 рубля», — сказано в сообщении. Уточняется, что цена бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась. Их стоимость в среднем составляет 69,64 рубля и 65,30 рубля соответственно. Кроме Пермского края цены на бензин выросли еще в девяти регионах России. Больше всего стоимость увеличилась в Камчатском крае (0,8%).

В Пермском крае продолжился рост цен на бензин. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. «Пермский край. Средняя стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 за неделю с 12 по 19 февраля выросла на одну копейку. Бензин марки АИ-92 стоит 50,71 рубля бензин марки АИ-95 — 55,12 рубля», — сказано в сообщении. Уточняется, что цена бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась. Их стоимость в среднем составляет 69,64 рубля и 65,30 рубля соответственно. Кроме Пермского края цены на бензин выросли еще в девяти регионах России. Больше всего стоимость увеличилась в Камчатском крае (0,8%).