21 февраля 2024

На пермских заправках подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дизельное топливо, дт
Цены выросли на одну копейку Фото:

В Пермском крае продолжился рост цен на бензин. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

«Пермский край. Средняя стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 за неделю с 12 по 19 февраля выросла на одну копейку. Бензин марки АИ-92 стоит 50,71 рубля бензин марки АИ-95 — 55,12 рубля», — сказано в сообщении.

Уточняется, что цена бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась. Их стоимость в среднем составляет 69,64 рубля и 65,30 рубля соответственно. Кроме Пермского края цены на бензин выросли еще в девяти регионах России. Больше всего стоимость увеличилась в Камчатском крае (0,8%).

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В Пермском крае продолжился рост цен на бензин. Это следует из данных, опубликованных на сайте Росстата. «Пермский край. Средняя стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 за неделю с 12 по 19 февраля выросла на одну копейку. Бензин марки АИ-92 стоит 50,71 рубля бензин марки АИ-95 — 55,12 рубля», — сказано в сообщении. Уточняется, что цена бензина марки АИ-98 и дизельного топлива не изменилась. Их стоимость в среднем составляет 69,64 рубля и 65,30 рубля соответственно. Кроме Пермского края цены на бензин выросли еще в девяти регионах России. Больше всего стоимость увеличилась в Камчатском крае (0,8%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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