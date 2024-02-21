Пермская КСП попросила мэрию о честности при планировании бюджета

22 февраля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Глава КСП Мария Батуева указала мэрии на ошибки в поправках в бюджет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Руководитель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева повысить качество планирования расходов бюджета. На заседании профильного комитета гордумы 22 февраля она заявила, что властям надо честно следовать установленным требованиям. «Администрации надо честно следовать установленным требованиям и повысить качество планирования расходов», — заявила Батуева. Аудиторы КСП при анализе поступивших поправок в бюджет выявили несколько замечаний. При содействии КСП и аналитиков гордумы проект решения был скорректирован. В частности, из него исключили субсидию в 3,2 млн рублей перевозчикам на обучение водителей. Отрицательное заключение на эту поправку дала и прокуратура: эта норма противоречит законодательству о конкуренции. Такая статья расходов должна быть в контракте с возчикам. Она не может быть предоставлена в формате субсидии. Также по согласованию с мэрией исключаются 23 млн рублей, которые власти хотели направить вывоз снега с трамвайных путей. Это «задвоение» расходов. Исключены также расходы на обеспечение автоматической системы, которая подсчитывает число пассажиров, входящих в общественный транспорт. Решено было в 2024 году направить в резервный фонд 10 млн рублей, в 2025-2026 — по 15 млн рублей. На расселение аварийного жилья, где уже есть судебные решения, дополнительно выделят 30 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева повысить качество планирования расходов бюджета. На заседании профильного комитета гордумы 22 февраля она заявила, что властям надо честно следовать установленным требованиям. «Администрации надо честно следовать установленным требованиям и повысить качество планирования расходов», — заявила Батуева. Аудиторы КСП при анализе поступивших поправок в бюджет выявили несколько замечаний. При содействии КСП и аналитиков гордумы проект решения был скорректирован. В частности, из него исключили субсидию в 3,2 млн рублей перевозчикам на обучение водителей. Отрицательное заключение на эту поправку дала и прокуратура: эта норма противоречит законодательству о конкуренции. Такая статья расходов должна быть в контракте с возчикам. Она не может быть предоставлена в формате субсидии. Также по согласованию с мэрией исключаются 23 млн рублей, которые власти хотели направить вывоз снега с трамвайных путей. Это «задвоение» расходов. Исключены также расходы на обеспечение автоматической системы, которая подсчитывает число пассажиров, входящих в общественный транспорт. Решено было в 2024 году направить в резервный фонд 10 млн рублей, в 2025-2026 — по 15 млн рублей. На расселение аварийного жилья, где уже есть судебные решения, дополнительно выделят 30 млн рублей.