В УрФО в январе построили на 20% больше жилья, чем годом ранее

За первый месяц 2024 года в УрФО построили больше домов, чем за январь 2023-го Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В январе 2024 года в Уральском федеральном округе ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров жилья — это на 20% больше, чем аналогичный показатель в прошлом году. Для сравнения, за прошлый год в регионе построили 9,4 миллиона квадратных метров. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отмечает положительную динамику.

«Прошлый год мы завершили с показателем 9,4 миллиона квадратных метров жилья. На старте этого года видим 1,3 миллиона. Темп хороший и перспективы тоже: объем строящегося многоквартирного жилья превысил 10 миллионов квадратных метров. В регионах продолжается запуск новых проектов жилищного строительства, которые будут интересны для жителей и повысят качество жизни», — отметил Якушев.

99,3% нового жилья строят по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Это специальные банковские счета, где хранятся деньги дольщиков до момента окончания строительства. И ни покупатели, ни застройщики не могут использовать их до получения жилья.