В УрФО в январе построили на 20% больше жилья, чем годом ранее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство. Тюмень, кран, строительный кран, новострой, строительство, ипотека, новостройки, стройка, кран строительный, кран башенный, многоэтажное строительство
За первый месяц 2024 года в УрФО построили больше домов, чем за январь 2023-го Фото:

В январе 2024 года в Уральском федеральном округе ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров жилья — это на 20% больше, чем аналогичный показатель в прошлом году. Для сравнения, за прошлый год в регионе построили 9,4 миллиона квадратных метров. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отмечает положительную динамику.

«Прошлый год мы завершили с показателем 9,4 миллиона квадратных метров жилья. На старте этого года видим 1,3 миллиона. Темп хороший и перспективы тоже: объем строящегося многоквартирного жилья превысил 10 миллионов квадратных метров. В регионах продолжается запуск новых проектов жилищного строительства, которые будут интересны для жителей и повысят качество жизни», — отметил Якушев.

99,3% нового жилья строят по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Это специальные банковские счета, где хранятся деньги дольщиков до момента окончания строительства. И ни покупатели, ни застройщики не могут использовать их до получения жилья.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В январе 2024 года в Уральском федеральном округе ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров жилья — это на 20% больше, чем аналогичный показатель в прошлом году. Для сравнения, за прошлый год в регионе построили 9,4 миллиона квадратных метров. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отмечает положительную динамику. «Прошлый год мы завершили с показателем 9,4 миллиона квадратных метров жилья. На старте этого года видим 1,3 миллиона. Темп хороший и перспективы тоже: объем строящегося многоквартирного жилья превысил 10 миллионов квадратных метров. В регионах продолжается запуск новых проектов жилищного строительства, которые будут интересны для жителей и повысят качество жизни», — отметил Якушев. 99,3% нового жилья строят по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Это специальные банковские счета, где хранятся деньги дольщиков до момента окончания строительства. И ни покупатели, ни застройщики не могут использовать их до получения жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...