Челябинские предприятия снизят выбросы на 20-40%

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Текслер на объектах. Магнитогорск, зима, ммк, дым из труб, забор, граница участка, экология
В регионе объявлены неблагоприятные метеоусловия Фото:

Предприятия Челябинской области на период неблагоприятных метеоусловий должны снизить объем выбросов на 20-40%. Об этом заявили в региональном минэкологии после совещания с участием промышленников.

«Чтобы не допустить возможного загрязнения воздуха и снизить совместное влияние всех источников выбросов в министерстве экологии прошло совещание с участием промышленников. В ходе мероприятия первый замминистра экологии региона Игорь Гилев обратился к предприятиям о необходимости снизить выбросы в атмосферный воздух на 20-40%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что ряд заводов уже уменьшает объемы влияния на атмосферу. Так, Челябинский цинковый завод частично остановил работу печей обжига, на треть — вельц-цеха. Челябинский Металлургический комбинат сократил работы в доменном, кислородно-конвертерных цехах. Челябинский электрометаллургический комбинат контролирует качество воздуха на территории санитарно-защитной зоны, остановлен один плавильный агрегат. Аналогичные мероприятия предприняли компании Форвард Энерго, Мечел-Кокс, филиал «Завод Техно».

Компания «Промрекультивация» следит за состоянием Коркинского разреза, визуально он чистый. Ранее стало известно, что по данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Аше — с 19 часов 22 февраля до 19 часов 26 февраля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Режим НМУ был объявлен 19 февраля.

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Предприятия Челябинской области на период неблагоприятных метеоусловий должны снизить объем выбросов на 20-40%. Об этом заявили в региональном минэкологии после совещания с участием промышленников. «Чтобы не допустить возможного загрязнения воздуха и снизить совместное влияние всех источников выбросов в министерстве экологии прошло совещание с участием промышленников. В ходе мероприятия первый замминистра экологии региона Игорь Гилев обратился к предприятиям о необходимости снизить выбросы в атмосферный воздух на 20-40%», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что ряд заводов уже уменьшает объемы влияния на атмосферу. Так, Челябинский цинковый завод частично остановил работу печей обжига, на треть — вельц-цеха. Челябинский Металлургический комбинат сократил работы в доменном, кислородно-конвертерных цехах. Челябинский электрометаллургический комбинат контролирует качество воздуха на территории санитарно-защитной зоны, остановлен один плавильный агрегат. Аналогичные мероприятия предприняли компании Форвард Энерго, Мечел-Кокс, филиал «Завод Техно». Компания «Промрекультивация» следит за состоянием Коркинского разреза, визуально он чистый. Ранее стало известно, что по данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Магнитогорске, Коркино, Златоусте, Аше — с 19 часов 22 февраля до 19 часов 26 февраля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Режим НМУ был объявлен 19 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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