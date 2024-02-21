Пермские дороги сковали десятибалльные пробки

Пробки образовались в нескольких районах города
В Перми затруднено движение автотранспорта. По данным сервиса «Яндекс Карты» в городе пробки 10 баллов.
«Пермь. Дорожная ситуация — пробки 10 баллов. Больше всего движение затруднено на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Попова, Ленина, шоссе Космонавтов», — указано на карте.
Также движение стоит в районе Камской ГЭС. На карте отмечено, что на дамбе две аварии. Одна — в правом ряду, вторая — в левом.
Больше всего скопилось машин на улицах Куйбышева и Героев Хасана
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.