21 февраля 2024

Пермские дороги сковали десятибалльные пробки. Скриншот

Пермские дороги сковали десятибалльные пробки
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки образовались в нескольких районах города Фото:

В Перми затруднено движение автотранспорта. По данным сервиса «Яндекс Карты» в городе пробки 10 баллов.

«Пермь. Дорожная ситуация — пробки 10 баллов. Больше всего движение затруднено на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Попова, Ленина, шоссе Космонавтов», — указано на карте.

Также движение стоит в районе Камской ГЭС. На карте отмечено, что на дамбе две аварии. Одна — в правом ряду, вторая — в левом.

Больше всего скопилось машин на улицах Куйбышева и Героев Хасана
Больше всего скопилось машин на улицах Куйбышева и Героев Хасана

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В Перми затруднено движение автотранспорта. По данным сервиса «Яндекс Карты» в городе пробки 10 баллов. «Пермь. Дорожная ситуация — пробки 10 баллов. Больше всего движение затруднено на улицах Героев Хасана, Куйбышева, Попова, Ленина, шоссе Космонавтов», — указано на карте. Также движение стоит в районе Камской ГЭС. На карте отмечено, что на дамбе две аварии. Одна — в правом ряду, вторая — в левом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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