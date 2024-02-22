Губернатор Махонин вручил награды участникам СВО

Церемония вручения наград была приурочена ко Дню защитника Отечества Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды участникам СВО, а также сотрудникам «Мотовилихинских заводов». Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Пермского края.

«Спасибо работникам „Мотовилихи“ за то, что трудятся в три смены и наращивают выпуск вооружения. Дальнейшие планы предприятия амбициозные, и мы будем помогать в их реализации. Отдельные слова благодарности нашим бойцам — тем, кто отстаивает суверенные права нашей страны. Вы, рискуя жизнью, прошли через опасности фронта и, защищая Родину, в боях проявляете личные мужество и отвагу. Спасибо за ваш героизм и самоотверженность!», — отметил губернатор.

Уточняется, что за храбрость и мужество, проявленные во время спецоперации, медалями «За храбрость» II степени наградили Олега Семенова и Дмитрия Слудянина. Медаль Суворова за личное мужество и отвагу вручили старшему лейтенанту Сергею Федорову. Лейтенант Булат Раднажапов был отмечен медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество.

Среди сотрудников «Мотовилихинских заводов» медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены монтажник Галина Болотова, кузнец Олег Карсаков, шлаковщик Алексей Макурин, слесарь Игорь Меньшиков, токарь-расточник Леонид Мерзляков и доводчик-притирщик Александр Норкин. Все они являются работниками ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Соответствующие указы о награждении были подписаны президентом Российской Федерации.