Курганцам предлагают бесплатно взять полицейскую овчарку. Фото

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Центр кинологической службы. Курган, служебная собака, кинологическая служба, овчарка, овчарка, немецкая овчарка
Курганцам бесплатно предложили служебную собаку (архивное фото) Фото:

Сотрудники кинологического центра УМВД Курганской области предлагают гражданам бесплатно взять немецкую очарку, состоявшую на службе в полиции. Такое объявление появилось на сайте полиции региона.

«Центр кинологической службы Управления МВД России по Курганской области осуществляет на безвозмездной основе передачу гражданам служебной собаки в связи с выбраковкой. <…> Со службы в добрые руки передается пес по кличке Ерхан, породы немецкая овчарка», — сообщили в полиции. Возраст собаки составляет шесть лет, она прошла курс послушания.

Кинологи указывают, что у собаки есть заболевание желудочно-кишечного тракта. Именно по здоровью Ерхан не может продолжать службу. «По характеру — спокойный, дружелюбный, легко идет на контакт и адаптируется в новых условиях», — описывают собаку сотрудники центра.

Для будущих хозяев есть ряд условий. Собака должна содержаться без привязи. Также новые хозяева обязуются проводить лечебные мероприятия. Телефоны для справок: 89058519334, 89630061881.

Курганцы могут бесплатно получить полицейскую овчарку Ерхана
Курганцы могут бесплатно получить полицейскую овчарку Ерхана

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Сотрудники кинологического центра УМВД Курганской области предлагают гражданам бесплатно взять немецкую очарку, состоявшую на службе в полиции. Такое объявление появилось на сайте полиции региона. «Центр кинологической службы Управления МВД России по Курганской области осуществляет на безвозмездной основе передачу гражданам служебной собаки в связи с выбраковкой. <…> Со службы в добрые руки передается пес по кличке Ерхан, породы немецкая овчарка», — сообщили в полиции. Возраст собаки составляет шесть лет, она прошла курс послушания. Кинологи указывают, что у собаки есть заболевание желудочно-кишечного тракта. Именно по здоровью Ерхан не может продолжать службу. «По характеру — спокойный, дружелюбный, легко идет на контакт и адаптируется в новых условиях», — описывают собаку сотрудники центра. Для будущих хозяев есть ряд условий. Собака должна содержаться без привязи. Также новые хозяева обязуются проводить лечебные мероприятия. Телефоны для справок: 89058519334, 89630061881.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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