Курганцам предлагают бесплатно взять полицейскую овчарку. Фото

22 февраля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Курганцам бесплатно предложили служебную собаку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники кинологического центра УМВД Курганской области предлагают гражданам бесплатно взять немецкую очарку, состоявшую на службе в полиции. Такое объявление появилось на сайте полиции региона. «Центр кинологической службы Управления МВД России по Курганской области осуществляет на безвозмездной основе передачу гражданам служебной собаки в связи с выбраковкой. <…> Со службы в добрые руки передается пес по кличке Ерхан, породы немецкая овчарка», — сообщили в полиции. Возраст собаки составляет шесть лет, она прошла курс послушания. Кинологи указывают, что у собаки есть заболевание желудочно-кишечного тракта. Именно по здоровью Ерхан не может продолжать службу. «По характеру — спокойный, дружелюбный, легко идет на контакт и адаптируется в новых условиях», — описывают собаку сотрудники центра. Для будущих хозяев есть ряд условий. Собака должна содержаться без привязи. Также новые хозяева обязуются проводить лечебные мероприятия. Телефоны для справок: 89058519334, 89630061881. Курганцы могут бесплатно получить полицейскую овчарку Ерхана фото: УМВД России по Курганской области

Сотрудники кинологического центра УМВД Курганской области предлагают гражданам бесплатно взять немецкую очарку, состоявшую на службе в полиции. Такое объявление появилось на сайте полиции региона. «Центр кинологической службы Управления МВД России по Курганской области осуществляет на безвозмездной основе передачу гражданам служебной собаки в связи с выбраковкой. <…> Со службы в добрые руки передается пес по кличке Ерхан, породы немецкая овчарка», — сообщили в полиции. Возраст собаки составляет шесть лет, она прошла курс послушания. Кинологи указывают, что у собаки есть заболевание желудочно-кишечного тракта. Именно по здоровью Ерхан не может продолжать службу. «По характеру — спокойный, дружелюбный, легко идет на контакт и адаптируется в новых условиях», — описывают собаку сотрудники центра. Для будущих хозяев есть ряд условий. Собака должна содержаться без привязи. Также новые хозяева обязуются проводить лечебные мероприятия. Телефоны для справок: 89058519334, 89630061881.