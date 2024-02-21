На территории торгового центра «Мегаполис» в Салехарде арендаторы устроили мусорную свалку, коробки и упаковки бросают прямо на крыльцо. Об этой ситуации поделился читатель URA.RU.
«В основном валяется упаковка и картон компании CDEK, находящейся в здании и блоки из-под товара арендатора, продающего электронные сигареты», — рассказала агентству Елена. По ее словам, управы на компании пока найти не могут, несмотря на объявления о работающих камерах.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был. До администрации ТЦ «Мегаполис» дозвониться не удалось.
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