21 февраля 2024

Из-за арендаторов крыльцо ТЦ в ЯНАО превратилось в свалку. Фото

На крыльце ТЦ «Мегаполис» в Салехарде образовалась стихийная свалка
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом № 38 на улице Малышева. Екатеринбург, мусор, снег, пустые бутылки
Мусор выкидывают посетители и арендаторы ТЦ (архивное фото) Фото:

На территории торгового центра «Мегаполис» в Салехарде арендаторы устроили мусорную свалку, коробки и упаковки бросают прямо на крыльцо. Об этой ситуации поделился читатель URA.RU.

«В основном валяется упаковка и картон компании CDEK, находящейся в здании и блоки из-под товара арендатора, продающего электронные сигареты», — рассказала агентству Елена. По ее словам, управы на компании пока найти не могут, несмотря на объявления о работающих камерах.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был. До администрации ТЦ «Мегаполис» дозвониться не удалось.

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На территории торгового центра «Мегаполис» в Салехарде арендаторы устроили мусорную свалку, коробки и упаковки бросают прямо на крыльцо. Об этой ситуации поделился читатель URA.RU. «В основном валяется упаковка и картон компании CDEK, находящейся в здании и блоки из-под товара арендатора, продающего электронные сигареты», — рассказала агентству Елена. По ее словам, управы на компании пока найти не могут, несмотря на объявления о работающих камерах. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Салехарда за комментарием по данной ситуации. На момент публикации ответ получен не был. До администрации ТЦ «Мегаполис» дозвониться не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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