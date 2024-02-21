Мизулина пообещала тюменским школьникам фотографироваться «до последнего»

Екатерина Мизулина встретится с тюменскими школьниками и проведет фотосессию

22 февраля 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Глава Лиги безопасного интернета уверена, что на встрече будет аншлаг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Лиги свободного интернета Екатерина Мизулина обещает тюменским школьникам, что будет фотографироваться с ними «до последнего». Об этом она заявила в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень». «24 февраля пройдет большая встреча со школьниками и студентами города Тюмени в школе №95 микрорайноа Плеханово. Вход свободный для учеников всех школ. Запланирвоано фотографирование со всеми желающими (до последнего)», — говорится в сообщении. Известно, что актовый зал 95 школы способен вместить 500 человек. Однако, если желающих присутствовать будет больше, им разрешат находиться в зале стоя, однако школьников могут попросить пройти досмотр, сообщила Мизулина. «23 или (что вероятнее) 24 февраля также посещу „Битву на Туре“ (ежегодный фестиваль зимних видов спорта — прим. ред.)», — поделилась она. На момент публикации Екатерина Мизулина уже прибыла в регион. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «РБК Тюмень». По данным агентства, она выехала из аэропорта Рощино на черном микроавтобусе. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти приложат все усилия, чтобы обезопасить Мизулину от провокаций.

Глава Лиги свободного интернета Екатерина Мизулина обещает тюменским школьникам, что будет фотографироваться с ними «до последнего». Об этом она заявила в telegram-канале «Екатерина Мизулина — Тюмень». «24 февраля пройдет большая встреча со школьниками и студентами города Тюмени в школе №95 микрорайноа Плеханово. Вход свободный для учеников всех школ. Запланирвоано фотографирование со всеми желающими (до последнего)», — говорится в сообщении. Известно, что актовый зал 95 школы способен вместить 500 человек. Однако, если желающих присутствовать будет больше, им разрешат находиться в зале стоя, однако школьников могут попросить пройти досмотр, сообщила Мизулина. «23 или (что вероятнее) 24 февраля также посещу „Битву на Туре“ (ежегодный фестиваль зимних видов спорта — прим. ред.)», — поделилась она. На момент публикации Екатерина Мизулина уже прибыла в регион. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «РБК Тюмень». По данным агентства, она выехала из аэропорта Рощино на черном микроавтобусе. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские власти приложат все усилия, чтобы обезопасить Мизулину от провокаций.