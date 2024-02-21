Тюменские власти попытаются обезопасить Мизулину от провокаций

Тюменские власти попытаются обезопасить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину от провокаций жителей во время ее визита. Для этого ей набирают команду сопровождающих из числа молодых госслужащих и политических активистов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона.
«Активисты будут с ней на всех мероприятиях. Задача — реагировать на возможный негатив и провокационные вопросы, создавать массовку. Не хотелось бы, чтобы Тюмени повторила опыт Казани, где студенты сначала вступили с Мизулиной в спор, а потом массово покинули аудиторию», — говорят инсайдеры.
Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Мизулина приедет в Тюмень на 23—24 февраля. Она планирует посетить фестиваль «Битва на Туре». Общественница известна тем, что пишет резонансные доносы, после которых начинаются проверки музыкантов, блогеров и других публичных личностей. Тюменские же школьники активно зазывают Мизулину в свои учебные заведения и жалуются на проблемы в них.
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