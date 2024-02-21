21 февраля 2024

Тюменские власти попытаются обезопасить Мизулину от провокаций

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина. Екатеринбург, мизулина екатерина
Для общественницы Мизулиной ищут команду сопровождения в Тюмени Фото:

Тюменские власти попытаются обезопасить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину от провокаций жителей во время ее визита. Для этого ей набирают команду сопровождающих из числа молодых госслужащих и политических активистов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона.

«Активисты будут с ней на всех мероприятиях. Задача — реагировать на возможный негатив и провокационные вопросы, создавать массовку. Не хотелось бы, чтобы Тюмени повторила опыт Казани, где студенты сначала вступили с Мизулиной в спор, а потом массово покинули аудиторию», — говорят инсайдеры.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Мизулина приедет в Тюмень на 23—24 февраля. Она планирует посетить фестиваль «Битва на Туре». Общественница известна тем, что пишет резонансные доносы, после которых начинаются проверки музыкантов, блогеров и других публичных личностей. Тюменские же школьники активно зазывают Мизулину в свои учебные заведения и жалуются на проблемы в них.

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Тюменские власти попытаются обезопасить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину от провокаций жителей во время ее визита. Для этого ей набирают команду сопровождающих из числа молодых госслужащих и политических активистов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. «Активисты будут с ней на всех мероприятиях. Задача — реагировать на возможный негатив и провокационные вопросы, создавать массовку. Не хотелось бы, чтобы Тюмени повторила опыт Казани, где студенты сначала вступили с Мизулиной в спор, а потом массово покинули аудиторию», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Мизулина приедет в Тюмень на 23—24 февраля. Она планирует посетить фестиваль «Битва на Туре». Общественница известна тем, что пишет резонансные доносы, после которых начинаются проверки музыкантов, блогеров и других публичных личностей. Тюменские же школьники активно зазывают Мизулину в свои учебные заведения и жалуются на проблемы в них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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