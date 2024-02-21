Тюменские власти попытаются обезопасить Мизулину от провокаций

22 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Для общественницы Мизулиной ищут команду сопровождения в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские власти попытаются обезопасить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину от провокаций жителей во время ее визита. Для этого ей набирают команду сопровождающих из числа молодых госслужащих и политических активистов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. «Активисты будут с ней на всех мероприятиях. Задача — реагировать на возможный негатив и провокационные вопросы, создавать массовку. Не хотелось бы, чтобы Тюмени повторила опыт Казани, где студенты сначала вступили с Мизулиной в спор, а потом массово покинули аудиторию», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Мизулина приедет в Тюмень на 23—24 февраля. Она планирует посетить фестиваль «Битва на Туре». Общественница известна тем, что пишет резонансные доносы, после которых начинаются проверки музыкантов, блогеров и других публичных личностей. Тюменские же школьники активно зазывают Мизулину в свои учебные заведения и жалуются на проблемы в них.

Тюменские власти попытаются обезопасить главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину от провокаций жителей во время ее визита. Для этого ей набирают команду сопровождающих из числа молодых госслужащих и политических активистов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к политическому бомонду региона. «Активисты будут с ней на всех мероприятиях. Задача — реагировать на возможный негатив и провокационные вопросы, создавать массовку. Не хотелось бы, чтобы Тюмени повторила опыт Казани, где студенты сначала вступили с Мизулиной в спор, а потом массово покинули аудиторию», — говорят инсайдеры. Ранее URA.RU сообщало, что Екатерина Мизулина приедет в Тюмень на 23—24 февраля. Она планирует посетить фестиваль «Битва на Туре». Общественница известна тем, что пишет резонансные доносы, после которых начинаются проверки музыкантов, блогеров и других публичных личностей. Тюменские же школьники активно зазывают Мизулину в свои учебные заведения и жалуются на проблемы в них.